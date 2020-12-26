種地瓜葉是九十幾歲老母親的主意，母親喜歡在後院澆水種瓜果，有一次她把管家摘下地瓜葉炒菜後剩下來的梗子，拿到後花園花圃間的空隙種下來，每天給它澆水，過了兩個星期後，竟然開始長出嫩嫩的綠葉來。母親雖然很高興，可是因為地方太小，地瓜葉無處生長，不夠收成來炒菜。

幾個月前的某一天，母親跟我商量，能否在後院草坪找一塊地方來作為「地瓜葉菜圃」？她想多種一點地瓜葉，她和管家可以把我從超市買回來的地瓜葉，摘下葉子後梗子插在菜圃裡，只要每天澆水，等地瓜葉長出來，以後就可以不用再去超市買地瓜葉了，而且過了七、八個月後，又會有地瓜長出來，以後連地瓜都不用買了。我跟母親說，我先研究一下，再來考慮。

母親在台南鄉下長大，她小時候看到外祖父經營小型農場，經常看到農場裡種著甘蔗和地瓜，一排一排甘蔗之間的田埂，就種著地瓜，因此她認為地瓜葉很好種。

其實母親十三歲就從基隆搭船到日本東京求學，一直唸到大學，到了第二次世界大戰結束後才回到台南，那時已經二十一歲了。我相信她自己對於農事並不是很懂。

二十幾年前，父親在台灣 過世後，我才把母親接來美國 與我們同住，那時候我們還住在隔壁的舊家，但是正好我買下了隔著一道牆的一棟占地很大的老房子，準備拆下來重蓋一棟新房子。這棟老房子占地是我們舊家土地面積的三倍，可以蓋大一倍的新房子，還可以有大兩、三倍的庭院，還能分為前院和後院，是很理想的居住環境。

雖然我們家後院的面積不算小，除了有室內游泳 池和後車庫，還有經過專家設計的一大片庭園，但當初並沒考慮設菜圃，從餐廳的落地門出去後就是兩道矮圍牆，矮牆後就是一片大草坪，有一點像高爾夫球場的果嶺。當初我沒有設菜圃的原因是，我沒有考慮到要自己動手種菜，只考慮到視覺的效果，一片綠草如茵的草坪，可以讓經常看電視、電腦和手機而疲勞的雙眼飽覽綠色的饗宴，是眼睛最好的休息保養方式。

既然母親想種地瓜葉，我就google了一下，查到地瓜葉的營養價值相當高，含有豐富的礦物質，包括鉀、鈣、鎂，和維生素A、胡蘿蔔素、維生素C、葉酸等，其膳食纖維吃多了也不容易胖。深綠色的地瓜葉是高纖蔬菜，也是補充葉黃素、玉米黃素的重要來源，適度的食用地瓜葉對人體健康有很多好處。

於是我就在矮牆後方找了一處草地，大約一公尺寬，兩公尺長，因為有矮牆擋住，從室內看出去還是一大片草坪，看不到菜圃，視覺上不會突兀。我動手把草坪移走，鬆土並施肥，成為一塊占地二平方公尺的「地瓜葉菜圃」。

菜圃才弄好，母親就迫不及待地和管家插上了滿滿的地瓜葉梗子，沒想到一個月之後，這塊小菜圃居然長成了茂茂密密的地瓜葉園了。此後每隔三到四天，都可以摘下一些地瓜葉來炒一盤菜，真的不用再買地瓜葉當青菜了。

母親今年已經九十六歲了，生活仍能夠自理，身體仍相當健康，她能夠長壽，跟她的勤勞和生活上的智慧有很大的關係，是我們子女後輩學習的榜樣。