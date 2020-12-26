禮物是人與人之間互相贈送的物件，一般是用來慶祝節日或是重要的日子，用以表達對他人最誠摯的希冀和祝福；或是送給親愛的人，目的是為了取悅對方或是表達愛意的一種語言和行動，所包含的情感價值遠勝於實值。而我收到的禮物卻是基於「安全」的理由。

先生凡事講究實際效用，對於收、送禮物，他有特殊的邏輯。他說，禮物不實用就是廢物，因為不僅浪費金錢還製造髒亂，把家變成倉庫（堆積衣物鞋襪），有需要才購買，所以家裡很少廢物。他還說，實用的禮物就像是地毯、電視、熨斗、吸塵器、咖啡 壺之類的，至於珠寶、名牌包包都是廢物！

去年，先生說要送我一件「禮物」，我有些驚訝，不過也沒有抱太大的希望。他說這份禮物「盒子小，作用大」非常實用，對他的高血壓 、我的病情、房子都有好處。

前些日子，為了服藥的問題造成許多困擾，有好幾次家裡差點發生火災。起因：心不在焉！廚房燉著湯，心裡琢磨，藥到底是吃了還是沒吃？拿著藥發呆，把湯給忘了，那邊電話響了，原來是老同事卡翠娜，聊得高興，直到聞到煙味，才發覺大事不妙！

吃藥的問題讓我分心，此類事件發生多起後，先生擔心我會把房子給燒了，決定送我一份「禮物」，打開一看是個小藥盒，他說，這份小藥盒禮物可以解決我的難題，將每天要服用的藥裝在小格子裡，吃了沒吃？看一看小格子就知道了，不會再忘記或是吃雙份，可以安下心來，專注於手邊的工作，原來這份禮物是基於：「安全考量」。

試用了幾天，感覺還不錯，發現不用再每天費疑猜。想到這麼多年來，他總算是送了一件合適的禮物，每當吃藥時，都會想到他的經典名言：要「實用」的禮物，不要「廢物」。