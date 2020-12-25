圖/想樂

兒子年幼時， 自從知道表現好的孩子會收到聖誕老人的禮物，每年快到聖誕節 時都心心念念掛念著聖誕老人。我們做父母的，看到孩子渴望的心情，想到全世界那麼多孩子在聖誕夜裡憧憬著聖誕老人的禮物，生怕聖誕老人百忙之中漏掉了自家的孩子，總是先問好孩子的心願，提前替聖誕老人把禮物準備好，放在不同的地方，給孩子一個驚喜。

孩子七歲的那個平安夜，正值奶奶第一次來美國 探親。我早早地讓孩子休息，說：「寶寶早點睡覺，明天一早起來看看聖誕老人的禮物是什麼？」奶奶好奇地問：「真的會有禮物嗎？」我肯定地說：「會呀！每年寶寶都收到聖誕老人的禮物，對吧？」兒子點點頭。

奶奶總是睡的晚，我一直沒有機會放禮物。清晨五點多鐘，趁著全家人熟睡，我偷偷起來把禮物包掛在大門的把手上，然後回來躺下繼續睡覺。

到了七點多鐘，孩子一醒來就問：「聖誕老人給我送禮物了嗎？」我說：「我們找找吧！」 這時奶奶也起來了，聽了兒子的話，立刻在家裡四處尋找。我提醒她：「看看門外，聖誕老人會不會把禮物放在門口了？」

奶奶打開大門，驚喜道：「真的有禮物啊！」她高高興興把禮物包拿進來，不僅有禮物，還有一個紅包呢！奶奶一邊翻弄著禮物，一邊猜測：「是誰送的禮物呢？肯定是鄰居那個穿大袍子的老爺爺。」我們鄰居有一個中東人，留著長長的花白鬍子，總是穿著大袍子在院子裡散步。在奶奶的心目中，他是最接近聖誕老人的人選了。

兒子既高興又猶豫，他對我說：「媽媽，是妳放的禮物吧？我知道你晚上起來了。」我心裡一驚，感覺孩子長大了，開始懷疑聖誕老人了，卻仍然用肯定地語氣對他說：「這當然是聖誕老人送你的禮物，你看他忙著給別的小朋友送禮物，都沒進屋，放在門外就走了。」兒子似懂非懂，到底是孩子，禮物很快就把他的注意力吸引走了。

看著這一老一小沉浸在禮物的喜悅中，我突然發現世界上最好的工作就是聖誕老人的工作，每年只工作一個晚上，卻帶給千家萬戶無盡的歡樂和幸福。我真想申請他的工作，不知道聖誕老人甚麼時候退休 ？

兒子大學畢業後，一次我們聊到聖誕老人，我問他：「你小時候真的相信有聖誕老人嗎？」他說：「我一直懷疑，但是又希望真的有聖誕老人，因為想要禮物。」原來對孩子來說，禮物是真的，聖誕老人怎麼會有假？

有時候我真羨慕小孩子有聖誕老人幫助他們實現心中的夢想，其實成年人也有很多夢想， 比如身體健康，心情愉快，青春永駐，家庭美滿，兒女成才，事業有成等等。我們每天努力工作，服務社會，照顧家庭，任勞任怨，一年到頭也需要禮物激勵一下。

隨著年齡的增長，我倒真希望這世界上有聖誕老人，並且希望他擴大業務也為成年人送禮物。如果聖誕老人實在忙不過來，就招募我加入這一份工作吧！