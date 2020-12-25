那一年去冰島、格陵蘭島旅行，我們由挪威上船一路往北極圏行駛。返回時路經加拿大 兩個港口，再由波士頓 下船。在冰島附近的大海洋晃晃盪盪，有時候在船上兩三天都不得下船，著實讓人頭昏腦脹。

我很喜歡聽郵輪上的各種講座，通常都是在到達港口下船的前一天，船公司會告訴我們下一個城市有什麼可吃、可逛、可買的。當然也會告訴我們去哪一個博物館或美術館，可以看到哪些名人的傑作。去冰島的前一天，來了地質學家告訴我們冰島的地質狀況，聽這些演說不但增廣見聞，也讓行程更加豐富，是我覺得在郵輪上最有收穫的一部分。

而這一趟旅行讓我印象最深刻的演說，則是在加拿大最後的一個港口─哈利 法克斯（Halifax）的爆炸事故。一九一七年十二月六日，一艘載滿了炸藥的法國貨船輕輕地碰上了一艘挪威的船舶，而相撞的地點就在一個窄窄的海峽，距離港口十分接近。法國的船隻立即發生火災，船上的炸藥爆炸，並且觸發了海嘯。十八米的海嘯、火災以及倒塌的建築物，立即就有約兩千人死亡、九千人受傷。

哈利法克斯當時正迎接著聖誕節的來臨，到處皆是聖誕燈飾的布置，殊不知被這突如其來的巨響而震撼。當時的加拿大天寒地凍，冰雪滿地，再加上港口海風吹拂，更是冷到不可言喻。爆炸當時，大家都太震驚，無法做出即時反應。

距離哈利法克斯六百多英里的波士頓聽到這個災難，紅十字會以及公共安全委員會二話不說，立即聚集了所有可以行動的醫護人員，帶上醫療裝備以及各式各樣的義肢，不畏嚴寒、冰天雪地乘火車趕去援救。以今天的速度，從波士頓出發到哈利法克斯，如果乘火車，至少要三十六個小時才能到達。想想看在一百多年前的火車速度肯定比現在更慢，據說是乘了三天三夜的時間才到達。

心急如焚的醫療救護人員冬日黑夜快馬加鞭趕到時，整個港口城市已經燒成焦黑，像是人間煉獄。舟車勞頓、不辭辛勞的醫護人員一一翻開屍體尋找生機。波士頓市不斷以火車輸送出救難人員以及各式醫療補給品，之後各大城市得到消息也一起參與救難，波士頓市則是第一時間來到哈利法克斯救災的城市。

之後，哈利法克斯花了很多年重建港口以及城市，與波士頓的感情及聯繫變得極為深厚。他們深深感謝波士頓的醫療人員，並且永遠記得在爆炸事件發生後立即提供的救難援助。於是從一九一八年開始，爆炸事件的第二年，哈利法克斯每年捐贈一棵大聖誕樹給波士頓市，同時感激波士頓市民的重情重義。

這棵具有重大意義的聖誕樹通常來自空曠的土地，因為在那裡樹才可以長得高大飽滿。捐贈者則會感到十分榮幸、有機會贈予這棵巨大的聖誕樹。一棵五十英尺的大聖誕樹，照亮著波士頓公園，在聖誕假期也溫暖著雙市的人心。大聖誕樹將會永遠地在每一年聖誕節之前送達波士頓。如果您正巧在聖誕節期間去了波士頓，別忘了去波士頓公園（Boston Common）廣場上，看看這一棵充滿感恩之心、來自加拿大，有情有義的聖誕樹。