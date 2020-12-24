新冠病毒肆虐，已經宅家九個多月，日子難過日日過。就在一年一度的感恩節、聖誕節 和元旦節接踵而至時，讓我們在度日如年、期盼回到從前的焦慮中看到了希望。想到多年前的春晩，宋丹丹和趙本山演出的小品「昨天今天明天」令人捧腹大笑後，悟出了人生的真諦，原來幸福是一種選擇！所謂人的一生只有「三天」：昨天、今天、明天。笑對昨天，因為已是過眼煙雲：放下它；笑對今天，因為是當下：把握它；笑對明天，因為有希望。過節也是一種心情，疫情 前後過節的心情很不一樣。

我移民美國六年，往年都是利用節日，闔家外出旅遊度假，東赴迪士尼、西遊夏威夷、南下邁阿密、北上溫哥華。如今新冠疫情愈來愈嚴重，我們嚴守州長發出的居家令，不給國家添亂，繼續宅家，只是在疫情下更惜福，提前在家過節，要讓自己的居家充滿節日氣氛，過一個不一樣的聖誕節和新年！

在剛剛過了感恩自己及家人沒有染上病毒的感恩節後，我們馬上去梅西、塔吉特等大型超市採購節日飾品。本來以為自己行動挺快的，但疫情下的節日居家大潮來得格外早，很多好東西都已賣光了。我們又跑了幾家居家飾品店，也是同樣情況，就連每年節後大批剩貨降價的聖誕樹裝飾品也所剩無幾。民眾過節和消費的熱情，連商家都始料未及。

回家後，妻子自己動手，爬上車庫的閣樓，翻箱倒櫃找出歷年的聖誕燈飾和聖誕樹等所有的裝飾品。擦拭乾凈後，在大廳中組裝了一棵纏著彩燈直達屋頂的聖誕樹，全家三人一起在樹上掛滿了各種各樣的小飾品。

大門口擺放著一尊如真人高的國王型「胡桃夾子」，他是聖誕傳說中的能量與幸運的守護神，因為他從不合嘴，露出鋒利的牙齒，他能粉碎一切病魔和邪惡、保護家庭的幸福和安寧，更能帶來奇蹟。何況從幾百年前開始，聖誕節與「胡桃夾子」之間就有著不可分割的關係。

「胡桃夾子」是世界上最優秀的芭蕾 舞劇之一，有「聖誕芭蕾」的美譽，以往每年的聖誕期間，美國到處都在上演，大人們都會帶孩子們去劇院觀看芭蕾舞劇，今年卻成了人們美好的回憶。

妻子還特意買了幾盆聖誕紅和蝴蝶蘭等鮮花，精心布置了聖誕紀念品之角。並在自家門前掛上七彩LED燈，在草地上裝好DIY小鹿，讓瓷器雪人站立在車庫門前，足足花了好幾天的功夫，活生生將自家打扮得非常聖誕節。

每天晩上彩燈閃爍，與左鄰右舍的投影燈交相輝映。聽著聖誕樹唱著聖誕歌曲，讓家裡充滿了歡樂。濃濃的節日氣氛，讓我們忘卻肆虐的疫情，感覺每一天都特別珍貴。堅信只要堅持居家避疫，隨著時光流逝，一切都會好的。誠如英國著名浪漫主義詩人雪萊的「西風頌」中所寫的：冬天來了，春天還會遠嗎？