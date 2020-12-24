孫子傑克對聖誕老公公仍然心存幻想和期待。

這讓我想起孩子們小的時候。當年，台灣 對西洋節慶尚未形成氛圍，更別提聖誕樹或聖誕老公公。為了讓孩子有個童話般的純真時光，聖誕節 的前一周，我總是鼓勵他們把願望寫下來貼在牆壁上，每個人各自挑一雙白色小長襪擱在床頭，然後帶著滿心期待的眼神入睡，夢裡可有聖誕老公公的身影？一定有。

看到三個人掏著襪子內的禮物，撕開因為塞不下而壓在襪子上的禮盒包裝紙，多麼興奮啊！聖誕老公公真的來過了。一直到小學三年級，他們開始懷疑聖誕老公公為何略過某些同學的家門而不入。溫馨的夢沒了，聖誕老爸和老媽再也不用費盡心機裝神秘，直接殺到百貨公司去。

傑克更小的時候，有幾次在南加 過聖誕節，為了配合老二，我們早早裝置了一棵高大的聖誕樹，彩燈閃閃爍爍，插電的聖誕老人搖頭晃腦地唱個沒完，節慶的氣氛濃厚。平安夜深夜，把早就買好的禮物全擺放在樹下的鋪棉上。

傑克那個星期總是更加乖巧，因為他擔心聖誕老公公不喜歡「壞」孩子。聖誕節早上，傑克起得特別早，揉著惺忪睡眼來到客廳，他看到壁爐旁的地板上出現一朵又一朵類似雪花的棉絮，「這是什麼？」傑克疑惑地問。「聖誕老公公昨晚從煙囪下來，這是他的腳印，你只要跟著腳印走，就能找到禮物。」聖誕樹上懸掛的全是他喜歡的，因為老二早就做過功課了，唯獨一個紅包沒入他的眼 ，看了一下就擱到一旁去；也是，聖誕老公公怎麼可能給現金叫他自己買？聖誕爺爺和奶奶真是不用心哪！下次得費點心思，別讓他失望。

今年感恩節的視訊裡，傑克手裡揚著兩張紙。「阿公！這是我要的聖誕禮物，您幫我打電話告訴聖誕老公公。」

我一看，乖乖，他真的用注音符號工工整整地寫出盼望多時的心願，因為我們告訴他，碰到的聖誕老公公只看得懂中文。

「好，我們試試看，萬一聖誕老公公找不到你要的禮物，爸爸會想辦法。」話聲剛落，我的手機傳來一行字。「媽！小心一點，他現在還相信有聖誕老公公。」糟糕，差點漏餡。另一張是英文的，叔叔看完馬上裝模作樣的打電話配合演出，「聖誕老公公接到了？」「接到了。」「他會給我禮物嗎？」「會。」我們齊聲回答。

感謝每一位「聖誕老公公」的賣力，在傑克成長過程中為他營造一個充滿希望的美好世界。