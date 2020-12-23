每到感恩節與聖誕節期間，我都會收到一份附有百元美金支票 的季節賀卡，記得第一次收到這個賀卡時，我很納悶，因為我實在不認得信封上陌生的人名和地址，於是按址回了一封謝卡及信函，才解開了我的疑竇 。

那是幾年前我在醫院任職時的一個病人，我早已不記得他的面容和長相了，可是從他的字裡行間看出他的感恩熱情。那是一對白人老夫妻，他在卡片中附帶的字條說，他永遠記得我當年如何把他視為家人般的照顧，所以寄來這小小的支票當做聖誕禮物，叫我為自己去買一些自己需要的東西。他每年的信函賀卡都給我有及時雨和天降甘霖的驚喜，因為孤家寡人的我，最不喜歡就是這段節慶假日時期的孤獨煎熬，他的賀卡常帶給我人間尚有溫暖的情懷。

可是最近與另外一個「朋友」的網上信息往來，使我有相反的感覺。我到現在還是不太記得是在哪裡認識她的，只覺得她近日的言行讓我有「交淺言深」的感覺，我起了戒心，更增加了我節日孤單無助的感覺。

她的名字對我來說只是一個代號，我並不知道她真正姓誰名何。記憶中，兩年前我在一個老人中心曾教她跳舞，她就和我交換了電話號碼，後來疏疏落落的傳過幾次電子簡訊。我並未查知和她有在微信 上通訊，因為她用的又是一個假名丶代號，直至最近她頻繁出現在我手機 簡訊上，我才警覺問她真實姓名與地址，我好建立聯絡地址簿。

可是她都避而不答，我還發覺她居心叵測地在利用我的同情心，來達到她的目的。她說她父母很早離世，所以一直想認我為乾媽，可是都被我拒之於千里之外；我也發覺她在規避我的問題，不正面回答，顧左右而言他，疑似向我探尋有沒有買人壽保險的問題？

直到我說我的手機最近常有問題時，她露出了馬腳，寫信來說：「妳老了留那麼多錢幹什麼？應該自己花用享受一番，手機早就應該換新的了，我在蘋果公司做事，可以幫妳打折買到便宜的手機」，我想她只是想利用一般孤單老人貪便宜的心態，我認為「防人之心不可無」，這種人我還是保持距離以策安全為妙。

「每逢佳節倍思親」，這個女子利用我們獨居老人的人性弱點進行她的不良企圖，還好我沒有掉入她設好的圈套中。使我感慨的是：為何這世上有如此不同的人格呢？我的病人是如此有愛心，每年此時送出他的感恩和愛心；而後者卻在利用人性的弱點謀取她的私利。

我禁不住要提醒各位：遇上好人是我們的福氣，但是遇上壞人也要有所警覺，尤其在此年節期間，不要因為感情的弱點被宵小利用。