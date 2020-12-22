那年雪下得早，十月初雪帶來了一連串交通事故，外子和我帶著長子去上中文學校，將不滿周歲的女兒放在家裡，由遠從華盛頓來訪的弟弟代為看護。不料，回程外子沒控制好車速，滑進了前進中的掃雪車，一聲慘叫，不省人事。

睜開眼，只見弟弟抱著小女兒，身旁站著長子，輕聲喚著：「姊姊，姊夫，放心！有我在。」恰似天兵神將及時趕到，忽然多生一副左膀右臂。

我八歲時，弟弟出生，母親說我是大姊，得作好榜樣照顧他。從此之後，我就有了一份天職，多了一個小跟班。弟弟對我的世界充滿好奇，我也就將他當成最佳聽眾，將我的見聞一五一十地轉達。

大學畢業那一年，我在弟弟就讀的高中任教，課後我們一起搭車回台北。領了薪水就沿著中崙站的小吃店大快朵頤，薪水不多，卻換來無窮的樂趣。我們這對姊弟檔也吸引了不少關注。有天傍晚，我接到一通電話，「喂，魯蛋！你老姊明天要考哪些題？去打聽一下，順便找到標準答案……。」來電者顯然是班上學生，也是弟弟的同學。

我強忍著笑，很克制地回了一句：「我家全是魯蛋，你找哪一個？」圓臉是我們全家人的特徵，冠上姓成了「魯蛋」，毎次提及往事，不覺相視會心一笑，彷彿看見鏡中的自己，姓魯真好！共享一生的綽號。

一九七九年底，我取得聖地牙哥入學許可，帶著行李邁出松山機場，一轉身就此浪跡天涯，遠離四季如春的寶島、親人，甚至身為長姊的責任。

幾年後，我和外子在紐約上州 的普城定居，弟弟也申請了華盛頓州的喬治亞大學。那個周末，我們正忙著搬家，舊房子電話停了，新居卻還沒接上線。忽然想起弟弟約好了來普城，卡在這青黃不接的節骨眼上，手機 和GPS還沒誕生，新社區也尚未標示在地圖上。只能效法古印第安人，沿途留下記號，順著公路在每座公用電話上貼上便條：「老弟！請打電話到鄰居家。」

那天，我徹夜未眠，第二天清晨，駕車在公路上再仔細檢査一遍，確定沒有落下任何一座公用電話亭，甚至在更遠的岔路上貼著大字報，「如果你看到紙條，請回轉到公路上找公用電話。」這才忐忑不安地回家。將近午時，鄰居來敲門，終於接到弟弟的電話，匆匆出門，見了面，如釋重負，一番折騰，又找回了我的跟班。

弟弟學的是土木工程，畢業論文呈交審核，待在普城這段日子，相偕走入時光隧道，拾起故園舊夢。偌大的廚房裡，我們想出各種方式複製心中的家鄉味，就著舌尖上的鄉情，隨著弟弟娓娓道來，閒話家常之際，把童年往事一起複習了。姊弟倆好久不在一起，卻依然默契如昔。

一場風雪中的意外將我們又拉近了距雜，彷彿手足的接力賽，弟弟接下了我的棒子，代我跑了一段艱苦的行程。弟弟返校的前一天，我們聊得很晚，弟弟悠悠地說：「姊！每次妳搭的飛機升上空，我都在工地上向妳揮手！等等我，我來找妳。」 邁出國門的那一幕又重新湧上心頭，一向都自以為不過是演戲的瘋子，沒想到台下竟然還有看戲的傻子。那一點煙火溫暖了月夜，兩個身影忽前忽後，忽左忽右，有時交曡，有時並排，卻從未分散。

生命的洪河總是不停地向前奔去，左岸是繁雜瑣碎的紛紜世事， 右岸是無法割捨的濃郁情感。取得畢業證書後，弟弟回國、結婚、就業 。我每次回國，都極力想找回如煙往事中的吉光片羽，無奈匆匆來去，放下行囊又得啟程。歲月就像雪球般把我們滾成了白髮蒼蒼、齒牙動搖的老態龍鍾。

那一段普城的逗留，從尋尋覓覓到相見歡，攜手併肩走回童年往事，在短暫的交會中燃起光彩！滄海桑田，物換星移，我仍有一個弟弟在工地上仰首，默默陪著我走過千山萬水。我們的故事沒有休止符，在疲倦孤單的旅途上，總有另一個「魯蛋」一路相隨。