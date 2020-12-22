阿英姨走了，留給我們無限的悲傷和思念，她和阿榮叔的愛情故事，至今仍讓我們感傷。

阿英和阿榮是青梅竹馬的兒時玩伴，也是初戀的情人；阿英家貧少年輟學，阿榮學業成績斐然，然而這教育 程度上的差異，並不影響兩人之間的感情，認定彼此就是今生的唯一。

阿榮來美留學，表現優異，受聘留校任教，接獲聘書，歡喜的準備返鄉迎娶阿英，然而雙方父母都不同意：「門不當户不對」，被迫各自婚嫁。阿榮婚後抑鬱寡歡，夫妻不睦，沒有子女，埋首工作麻醉自己。

阿英婚後不久，先生車禍 身亡，阿英沒有再婚，獨立撫養二個兒子長大。多年積勞成疾，發現時已是肝癌末期。

阿榮未老先衰，滿身病痛，失婚又貧病交迫，阿英聽到消息十分牽掛。因為語言的障礙，阿英阿姨拜託我聯絡阿榮，皇天不負苦心人，終於找到了阿榮。知道了阿榮的窘境， 阿英姨託我匯了十萬美元 資助阿榮，不久阿英住進了醫院。

一天病房突然來了一位不速之客，「阿英，請妳原諒我……，我從來沒有忘記妳！」驚喜的阿英握住阿榮伸出的雙手，強忍了多年的眼淚再也忍不住了，是快樂也是欣慰的淚水。阿英溫柔深情地望著阿榮，臉上掛著帶淚的幸福微笑：「阿榮，你一直在我心中，從來沒有改變……。」阿英慢慢鬆開了雙手，醫生搖搖頭，出去了，留下跪在床邊痛哭的阿榮和悲傷的家人。

生命中有太多遺憾，歲月裡有太多傷感，問世間，情為何物？直教生死相許。心碎的阿榮，半個月後也隨阿英而去，他們的愛至死不渝。

阿榮家鄕沒有親人，阿英的兒子們執子之禮，代辦了阿榮的喪禮，他們的淒美愛情故事令親友們傷感和唏噓！