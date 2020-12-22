十多年前買房時，在售房開放日去紐約 布魯克林公園坡一處公寓參觀。那間公寓的房型很奇怪，像回字形的迷宮，採光和通風都不好。房主建議我以後可以讓裝修公司把房間打通，或者在走廊和客廳開幾扇窗戶。我雖同意此改造方案，但實在不願意跟裝修公司打交道，只想買一個現成的房子搬進去住。

房主是一個中年男人，可能覺得自己的公寓確實乏善可陳，讓我白跑一趟，也可能想讓我回去再作斟酌，我走時，他取出一份發黃的舊報紙當禮物送給我，說是他媽媽保存了幾十年的。

我一看報紙的日期是一九四四年六月六日，一下想到諾曼第登陸，果然首頁的大標題是「開始進攻」，副標題是「艾森豪威爾的陸軍登陸法國北部，強大的海軍、空軍力量打擊納粹」。這是一份二戰結束前的美國 報紙——《每日新聞報》。

二戰爆發五年後，水深火熱的歐洲和被迫捲入戰爭的美國都盼著早日打敗納粹德國 。當盟軍登陸諾曼第的消息傳來，對全世界期待和平的人民來說，無疑是寒冬之後的一聲春雷，該是怎樣歡欣鼓舞大快人心！當年還是小女孩的房主母親一家看報紙時該會有多麼激動、多麼興高采烈啊！

諾曼第登陸，宣告了盟軍在歐洲大陸第二戰場的開闢，而諾曼第的勝利敲響了納粹德國的喪鐘，讓盟軍最終獲得了反法西斯戰爭的勝利。

翻開報紙，第三頁詳細地報導了登陸過程，附有艾森豪威爾將軍的照片，第二頁有羅斯福總統對登陸的評價。經過幾十年的歲月，油墨印刷的報紙上許多字跡已經模糊不清，但是濃濃二戰氛圍仍在字裡行間瀰漫。關於諾曼第戰場的報導延續到後面好幾個版面，同時還報導了德軍的反應，也有太平洋戰場美軍對日作戰的新聞。

今年春節開始，我每天追蹤全球關於新冠病毒感染的報告，隨著疫情的發展，時而焦慮煩躁，時而放鬆舒心。和病毒一樣，二戰也在全球範圍極大地影響了人們的生活和命運，從未經歷過任何戰爭的我，重讀老報紙上這些關於戰爭的「新聞」，竟感同身受，不勝唏噓。

七十多年前的報紙跟今天的報紙一樣，也有廣告，一九四四年，包括席夢思床在內的臥室五件套家具只要九十八元，一雙皮涼鞋只要三點九九元，以今天的眼光來看，仍然時尚。倒是廣告裡那些卡通美人，透著年代久遠的生疏，像是來自另一個世界。