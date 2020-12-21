由於疫情 關係，中文學校也只好改成上網課，老師們都盡心盡力地備課，因為那是不同於正規的課堂教授方法，學生也很認真上課。一學期下來一切井井有條，學習效果不錯。

然而，是否仍然要舉行每年一次的演講比賽，成了校方考量的問題，經過教務處商量後，決定在Zoom上舉行別開生面的演講比賽。教務處開始準備工作，安排各組的裁判和攝影師等，我依舊被邀請當裁判。

我評審的是最高班和雙語班學生，學校用網上抽簽決定先後演講次序。一排排英文字幕出現在螢幕上，學生只需點擊一個字，就有號碼顯現，網路科技真是進步。

雙語班的孩子們，通常家長不會說中文，這些學生雖然帶著濃重的美國 孩子口音，但是願意參加比賽，勇氣可嘉，值得鼓勵。其中有一個金髮的小女孩，手舞足蹈地背誦唐詩，可謂唱作俱佳，又因為年紀最小，稚氣的童音和天真活潑的模樣非常討人喜愛。

高年級的學生幾乎個個口齒清晰，口音標準，實在是不相上下，那就要看他們演講時有沒有抑揚頓挫。除此之外，孩子的儀表和內容也是打分的項目。如果講演內容是原創，分數自然比講述課本裡的故事還要高。

此次大班的原創幾篇作品都很有水準，有一篇闡述每個人都有他們的優點，不要怕失敗，要不斷的嘗試，每一粒種子總有適合它的土壤，學生娓娓道來，言之有物，態度大方。

另一篇是「學中文的好處」，以他老爺爺為例子，很有說服力。唯一參加演講的男孩回憶他的「遊輪之旅」，描繪他在遊輪上參加各種活動的樂趣。還有一個「不食嗟來食」的故事，雖不是原創，但是她模仿的語調頗有戲劇效果。

其中最為感動的一篇是「疫情帶來的收穫」，那位學生在二月中國 疫情嚴重的時候，開了網課為中國醫護人員的孩子義務教英文，後來美國也陷入了疫情，她組織朋友演奏鋼琴曲，振奮人心，以音樂獻給那些前線的醫護人員，慰問他們的辛勞。除此之外，她也去為醫護人員送午餐， 她說能在疫情中關心他人，鼓舞士氣，就是在這困境中她的意外收穫。

今年的評審老師們都被這篇「疫情帶來的收穫」的演講內容震撼；當多數人躲在家裡自保，抱怨失去自由時，她卻想到如何用自己的力量和知識去支持和幫助他人。

這次評委的意外收穫是發現孩子在災難來臨時，所持有的態度，和愛心的付出，我們為這學生鼓掌叫好。