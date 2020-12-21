冬日午後的陽光，即使才剛過正午還是和煦溫柔，在院子裡工作也是一種享受。

一邊回答友人的來電，我一路拾撿君子蘭焦乾的殘葉，話題還在繼續，我從抽屜找出花剪，把後院的天竺葵殘枝敗葉也收拾了。沿著屋子周邊種植的君子蘭和百子蓮，在秋冬後都瑟縮了，從花叢基部坍落一圈發黃敗爛的葉子，我一路收拾到前院，唉，門口七棵矮棕櫚和三角梅也該修剪了。

矮棕櫚，慢慢生長了幾十年，也有七八尺高了，幸好架上梯子，我還可以搆得著樹冠。矮棕櫚雖然長得慢，但是經過三個月，樹冠也長有六七輪，二十幾支的扇葉，最外面的葉片還被太陽曬得發黃了。

矮牆角落的複色三角梅在八月盛開了粉紫紅的花葉，那是它一年最美的季節；時序到了冬天，只剩下一些留戀的花兒三三兩兩在末梢點綴，其他就只有挨挨擠擠、橫生交錯的枝條，堆積成一樹傘蓋。茂密的心形葉片，隨著枝條發展，也各自疊加簇擁一片懸垂在不高的石膏板圍牆上，是該修剪了。

我沒有雇請園丁，因為修剪花草需要用心，我喜歡把矮棕櫚的扇葉從最後一對側棘剪去，剪去最外圍的兩輪約七八支，讓樹冠清爽，陽光可以從容灑落。

三角梅是愛憎分明的花樹，春天狂歡地抽穗生長，一不留神，如雨後春筍的新枝就張牙舞爪地四方延伸擴充領域，這時我要修剪收斂它瘋魔的擴張，留下該有的樣子。夏天是三角梅和陽光戀愛的季節，滿樹的粉紫花朵，是它藏不住的激情愛意流淌，一樹風姿綽約的嬌媚，一陣風吹過，粉紫的落英，還在草叢裡竊笑它的秘密。

冬天到來，三角梅這瘋丫頭也該收斂了，我戴上厚厚的皮手套，不然它的棘刺還要偷偷咬我一口；我一手剪子，一手抓住三角梅桀驁不馴的枝條，像收拾一頭狂亂的頭髮，從大枝條基部大把大把地剪去，先剪懸垂的長枝，再繞到樹冠裡修剪冗枝，一個比巴掌還小的鳥巢在樹心搭建，鳥兒已無蹤影，但我還是捨不得，繞著鳥巢剪去多餘的枝條，三角梅終於輕簡了，陽光可以穿透，風兒可以呢喃，像剪了短髮的小子，一派輕鬆，彷彿可以吹起口哨。

最後的工作是收撿地上的殘枝敗葉，矮棕櫚的扇葉雖然在夏天帶來椰風陣陣的涼意，但是熱情的姑娘都帶刺，不小心也會被扎得刺痛，三角梅的壞脾氣是鄰里皆知的，我小心懷抱每個枝條，送入大桶，找個寬敞的縫隙讓它待著，太用力了，可能還要被咬上一口。

在和煦的冬陽裡修剪花草很舒服，喜見去蕪存菁條理分明的結果，彷彿把我自己的心緒也修剪了。

二○二○年快要過去了，經歷親人逝去的傷痛，喜見投資 的成果，還有重拾舊友的喜悅，這是一個無法不紀念的年分。大選的躁動也漸漸平息，祈願將來的日子一切安好。