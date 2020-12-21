圖/謐立

感恩節一早，有人送來一盆大大的水果花，帶給大家意外的驚喜，原來是老三的女朋友訂購的。無法和我們一起過節的她，用這個禮物表達她的問候，更是表達對男朋友一家的感情。

前年大姊女兒生日時，我也是跟同樣一家公司訂購這樣一盆水果花，那時還思前想後，考慮再三，不知道划不划得來。一般典型的是大中小三種尺寸，也可以加加減減、放什麼樣的水果、有裹巧克力的和沒裹巧克力的、有氣球和沒氣球的……，價錢都不同。訂購前我還在衡量，同樣的錢是否在亞馬遜 買電腦用品、SPA用品、運動器材或衣服首飾會更持久且實用。雖然我後來還是訂了一盆，但第二年她生日時，我就轉念決定還是買衣服首飾比較實用。

老三女友送的這盆，有一百二十多根星星狀的鳳梨、月亮形的橘子、草莓、葡萄串和許多焦糖巧克力裹的蘋果 片，再加三個大氣球，我知道至少一百五十九美元 以上，所有的水果、巧克力、花盆、擺盤的塑料、加上三個氣球，成本可能不到要價的五分之一，其它都是人工。

以前我和許多人一樣，也會覺得這樣真不值這個價錢，但經過這次，我覺得這是非常值得的。因為許多金錢可以買到的禮物其實很容易被遺忘，但這樣一大盆水果花，視覺上的滿足，遠遠超過實用禮物所可以給予的。整個感恩節假期，每次吃完飯，大家就從冰箱搬出這一盆來分享，吃在嘴裡，就會想到送禮人的心意，覺得很溫馨甜蜜。

很多太太都抱怨老公不送花，說每次跟老公埋怨，老公就會答：「花又不能當飯吃」、 「花太不實用，一下子就謝掉」，或乾脆說「妳若喜歡，自己去買就好了，何必要我買？」其實收到花的感覺是不一樣的，如果對方願意花錢買不實用但好看的花給你，表示他重視你心靈的滿足勝於一切。

自從女兒離家在外，過去數年來，每年我生日都會在辦公室收到她送的我最愛的鬱金香，雖然花一星期左右就凋謝，但收到花的喜悅是送其他實用禮物所不能相提並論的。

一盆感恩節的水果花，讓我對這素未謀面的老三的女朋友留下一個極為深刻的好印象。