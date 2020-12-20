「○○七系列電影」在美國 早已是家喻戶曉、人人愛看的影片，也常成為好萊塢電影圈津津樂道的話題。不知是否因我家住在好萊塢附近的緣故，在日常生活中，○○七的 「影子部隊」 常常岀現在我眼前，上演○○七真實版，還真有點驚心動魄。

傍晚，天色已暗下來，我和太太正準備做晚餐，突然四輛黑色轎車衝上我家和隔壁鄰居車道上。我太太一看這氣勢，感覺情況不妙，立刻去把大門安全閥門重重地按下，以防不測。這時，又見這幾輛黑車一排警燈緊急閃亮起來，從車上跳下幾個彪形大漢，手持短槍，直奔隔壁房屋破門而入。這突如其來的態勢讓我愣住了，不知發生了什麼事。

眾所周知，在美國鄰里之間很少互動，有點「各自為政，老死不相往來」的味道。我只知道隔壁鄰居住著一戶越華裔 人家，人口簡單，母子倆一起生活，看起來似單親家庭，而越華裔青年卻很少露面。約莫過了二十分鐘左右，才見幾位便衣警察 押著越華裔青年走出來，送上黑色警車。後來才聽說這位男青年吸毒又販毒，才被警察帶走。

目擊這驚人一幕，我不僅為年輕人感到惋惜，也深感作為新移民一定要遵守法律，對自己的言行千萬不能 「走調」，必須守住做人的底線。

一天，我駕車從大西洋大道由西朝東準備回家，當車駛近蒙特利公園市時，後面兩輛警車猛然從我左側超車，強行攔截前面一輛車。說時遲那時快，一個老警掏岀手槍跳出車外，重擊撞碎前面這輛車駕駛車窗，一把將駕車人從駕駛座位上拖岀車門，壓在地上鎖上手銬。剎那間，我快速反應，緊急剎車，並目睹這驚險刺激的一幕。這個駕駛人一定不知踩到法律紅線，才遭老警「追殺」，我為美國老警奮不顧身、勇敢擒拿害群之馬點讚。

夜深了，一架直升機一直在我家上空盤旋飛行，發岀「轟轟」的轟嗚聲。只見一架警用直升機正打著一道閃亮的探照燈，從高空掃射地面搜尋目標。此時，才發現我家路口早已被警方黃色警戒帶封鎖，警察正在抓捕涉案嫌疑人。

空中老警居高臨下，用探照燈讓逃犯暴露無遺，與地面老警合力追捕嫌犯，此場景猶如電視台現場轉播警匪追擊的大新聞。經過兩個多小時的搜捕追蹤，警方又出動了警犬，一舉收網擒賊成功，左鄰右舍才鬆了一口氣，我心中一塊石頭也終於放下，可以好好安心休息啦。

看來，身邊的○○七是客觀存在的，有言道：「害人之心不可有，防人之心不可無」。如若我們都能克己慎行，遵紀守法，身邊的○○七不就能慢慢消失得無影無蹤了嗎？