二○一八年，我在聖荷西 公車公司買月票，有幸體驗了灣區神奇的公車生活。

十月底，矽谷「加州 陽光」依然燦爛。我與一位坐輪椅的老人在站台等車。十分鐘左右公車終於開來了，穩穩地停靠在輪椅面前；高大的車身車頭，虔誠地向老人輪椅緩緩側身低頭二十釐米以上。我很驚奇：怎麼會有如此「人性化」的車？宛如紳士迎接客人，彬彬有禮，向客人俯身低首致意。

此時車前門大開，電動鋼製跳板徐徐彈起、伸向輪椅底下；老人開動輪椅車，緩緩進門，停靠在輪椅車位上；白鬍子老美司機上前俯身低頭，把車位下的彈簧鏈條猛力拉出來，牢牢扣住輪椅。

我目瞪口呆，感慨不已：聖荷西的公車司機如此愛人如己，實在可敬！是什麼樣的制度，讓公車司機如此仁慈謙卑呢？

一個月後我坐在站台座椅上，焦急等候公車，車子終於來了，我連忙上車刷卡、找座位。奇怪，金髮碧眼的美女大娘司機拉住我，對我說了一句英語，她見我聽不懂英語，便站起身，伸手指向路邊站台座椅。哦！我恍然大悟：落在座椅上的馬甲袋，裡面是女兒給我的大鮮蝦！我連忙下車，拿起馬甲袋，飛身返車，向司機深深鞠躬。

有時我會在車上打盹，那天我在五十八路公車上睡著了，錯過轉車的站頭，一夢驚醒，但我不會英語，只好在公車時間表紙單空白處寫了字樣，並做手勢向司機求教如何轉車。身材高大的西裔司機大叔，看懂了我的意思，便告訴我要先轉到六十路公車，才能再轉二十三路。

於是，司機沿路追趕前頭的六十路車，一到站便緊急停靠在那輛車前，可惜六十路車已經啟動開出。然而，可敬的五十八路司機繼續追趕六十路車，還向前車司機喊話，請他帶上我！六十路司機終於停車，破例讓我這個感動滿滿的亞裔 老頭上車了！

感動之餘，卻有了心疼：回想一年多來，如此巨大的公車往往只有幾位乘客，常空著幾十個座位，實在有點太浪費，不知道未來有沒有機會創造小型公車或是「網約公車」。