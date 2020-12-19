秋末，把放在陽台種植的花草修剪一下，準備搬進屋內，今春後因新冠疫情肆虐，沒有出遠門，在家花了不少時間照顧花和樹，桃色長壽花爆盆，大紅及粉色朱頂紅由兩盆繁衍至四盆，令箭荷花枝葉茂盛，茉莉花也扦插成功兩盆，無花果伸展出多枝也該疏果及修剪，就準備分享給花友。

以前有些花友約著大家在春秋交換種籽或小苗，今年大家都不太敢出門，這個活動取消了。去年搬到現址，還不太認識附近的愛花人士，所以我在群裡發出信息，歡迎花友來家中自取，如此能結識住在附近的花友，約他們來家裡剪枝，順便交流種花草經驗談。有一位住在比較遠的花友想要令箭荷花葉及薰衣草，並把她的紫扁豆種籽作為交換，邀我去她家附近農場見面，因為周末農場主人會有個養殖桂花講習會。

小時候家中院子有棵桂花樹，細碎花瓣發出的香味實在迷人，前幾年曾經盆栽過，第一年情況不錯，還開了花，天暖後移種在院子吸收地氣，炎炎夏日，每天很勤快的澆水，居然給種死了，後來才知桂花最怕水澇，難怪沒有種成功，這次可以趁機去再買一盆。

到了農場，和花友打了照面，居然沒有陌生感，順便又認識在群中常常交流的幾個愛好園藝的花友。農場主人出來領著大家去參觀花房，這裡真是喜歡拈花惹草花友的遊樂天地。

場主先介紹檸檬樹及金桔，暖房裡瀰漫著花香，碩大的檸檬的果實掛滿在枝頭，這個品種是從義大利 引進來的，我們曾經在義大利南部索倫托見過，一粒果實如葡萄柚那麼大，當地除了有新鮮檸檬汁，還用來釀酒，沒想到在美國也看到了。金桔也有不同品種，通常中國 年時熱賣，桔音吉，什表吉祥，買一盆放在家裡可討個吉利。最特別的是一種深綠、淺綠條紋狀的金桔，場主摘了幾粒給大家嚐嚐，果皮變黃後就可以吃了，一點也不酸。場主也很慷慨的把一些掉在地上的檸檬供大家帶回去享用。

進了桂花暖房，熟悉的花香又撲鼻而來，四季桂、金桂、銀桂、丹桂，又細分別名為佛頂珠、九龍桂、金球桂及一大堆來不及記得下的名字，真是長見識了。在專業的照顧下，這些桂花長得真好。

場主說澆水是依不同氣候而調適，主要桂花喜酸，可用氮肥促芽發枝，用鉀肥、磷肥催花，另外還示範如何修剪成漂亮的樹型，真是好大的學問。花友紛紛選了自己喜歡的盆栽，還挑了一些茉莉花，價格的確比店裡便宜，真是滿載而歸。

另外，場主給我們看多肉及仙人掌類的室內盆栽，這些不需要澆太多水，配上好多可愛動物造型，五顏六色的花盆，這可是送朋友禮物的好選擇。

參觀了五六個暖房，見識了一些奇花異草，真是有趣，若是農場離咱家近一點，真可以來作義工了，不但可在農場觀賞心儀的植物，並可呼吸新鮮空氣。

臨走前，場主準備了裝了高麗菜、娃娃菜及白蘿蔔的袋子給我們，並邀請大家加入他新建的微信 群組，他會通知未來農場辦的活動，包括蘭花講座、春天挖筍、夏天現採的中國蔬菜……。期待著場主設定的日期，這樣又可來農場玩耍了。