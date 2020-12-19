我姑姑年輕時是個萬人迷，笑起來盡顯牙齒整齊潔白的本色，羨煞了那些有色「牙齒」。她後來移居美國 ，一直在華埠餐館打工，因為忙於生計，疏於保養，到我來美時她已經七十四歲，僅剩九顆牙齒，不再春風拂面，美麗動人。

由於在美國看牙貴，所以她每年都捨近求遠，隨女兒回上海探親時保留的「節目」就是拜訪牙醫。三年前她僅剩四顆磨牙，一顆門牙，回上海做了副金屬框架的假牙套。誰知去年初又掉了僅剩的門牙，因少了依靠，所做的牙套常掉「鏈」，只好擱置，結果雙唇內斂，兩頰乾癟，非但破相，而且說話漏風，常讓人會錯意。

比如她會把「颳風了」說成「袈空了」，把「齒留香」說成「屎留香」，特別是帶齒音和舌面音的話語更令人哭笑不得，如：我要上廁所，說成我要上些鎖；把菜心說成曬心，更慘的是只能吃糊。常言道：民以食為天，食以齒為先，可見牙齒不好真的是後半輩莫大的痛苦。

去年底，她女兒因公不能帶她回上海看牙，讓她在美國做。這天我把她掉了的門牙小心翼翼包好，帶著她到牙科診所，想把門牙裝上，被告知掉了不能還原，只能植牙，一顆五千元。對於每月八百多元退休金 度日的她來說，無疑是個天文數字。

按加州 Medicaid（俗稱白卡）健保的規定，她拔牙、補牙、全口無牙做假牙套等可免費。那就重做一副吧？想得美！四顆牙屬有牙「戶」，要自費。這就意味著要全部拔光後裝全口假牙才能免費，無奈之下，她依依不捨了斷僅剩的四顆，口腔一下子回到嬰兒期。三個月後她免費做了副活動牙齒，雖然整齊美觀，吃的東西多了些，但常掉「鏈」，最愛吃的糯米湯圓到口咬下就不敢張開，更怕笑掉牙。

一天晚上，她漱口後不知把假牙擱哪了，第二天全家總動員，翻箱倒櫃，甚至連垃圾桶都翻遍了也不見蹤影，只好再做一副。這回被告知要自付兩千元，如想再度免費，按規定五年以後再見。喜哉？悲哉？

我有一副潔白整齊的牙齒，常常肆無忌憚張口笑，還自誇天生與牙醫無緣，如今反思姑姑的牙齒讓我出了身冷汗。人的牙齒初始是在做加法；定型後維護不好是做減法。表姑的今天可能就是我的明天，於是決心在護牙上下功夫，買了年付費四百多元的牙醫保險。

第一次走進牙醫診所，就被告知「榮獲」早期牙周炎，自豪感蕩然無存。醫生說我來得及時，如不治療發展下去會全部牙齒不保，把我嚇出一身冷汗。心想：人的心臟只有一個，一了百了，而牙齒有二十八顆，要逐顆養護，任重而道遠。從此我按醫囑，每年再忙也要到診所洗牙兩次，平日用牙刷主攻表面，用牙線迂迴包抄，再用沖牙器徹底沖洗牙穢，做到無死角，去掉愛啃骨頭、戀吃糖的習慣。此外我還十分關注兒孫輩的牙齒，千叮囑萬叮嚀，以至被他們冠以牙齒「稽查員」的光榮稱號。