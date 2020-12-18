離家三個月，回來整理好行李後的第一件事情，就是忙不迭地拿起拖把，把灰塵處處的房間打掃一下，一邊掃，一邊在心中碎碎念個不停，三個月沒有女主人的住宅，讓我強烈懷疑曾經有蜘蛛精入住過，牆角的蜘蛛網都快從地板結到天花板了，桌子椅子底下也是隨著人走動帶起的氣流，不時飄出灰白色、相當有分量的蜘蛛絲。

我在群組裡跟好友抱怨，屋內的狀況簡直像一個盤絲洞。善良的朋友為我家那位緩頰，說她跟她先生離家得更久，家裡怕不成叢林了；這怎麼能相提並論？她家唱的是男女主人都不在的純空城計，我家裡不是還有一個不曉得是唐僧還是八戒的男主人嗎！

仔細想想，我家這個男主人，還活脫脫就是唐僧和八戒的混合體，他具備我所有欠缺的美德，做事腳踏實地，一板一眼，完全有唐僧不怕九九八十一難，也一定把真經取回的堅毅精神，但當面對不得不做的事情時，他骨子裡屬於八戒的投機取巧就會冒出頭來。

對於大多數男人都避之惟恐不及的家事，他倒是異常勤快。婚後我們對於家務的分工，最早是採「區域畫分」，房子外面的他做，房子裡面的我做，但是很快我就發現，他對我經手的諸多家務十分有意見，我又不是個能無條件對別人俯首貼耳的人，於是對於家事的畫分慢慢就成了，「誰對對方做的有意見，就誰做」。

比方說，剛開始我去曬衣服，曬完了他會去把濕衣服的晾曬方式，調整為他覺得比較合理的排列，我就對他說：「我覺得曬衣服這種小事，不值得耗費我們兩個人的時間和精力，既然你不滿意我做的，那麼你一個人來就好。」於是漸漸的，家事我只負責屋子裡的清潔和做飯這兩大項，就連碗都不洗，因為我們對如何才算「洗乾淨」的標準不同。

我曾經想讓他學做菜，但是他打死不從，他說如果連菜都要自己來做，那就真不知道討個老婆是要做什麼了。退休 之後，每年我都會固定返台，先是照顧年邁體弱的父母，而後是婆婆，停留的時間起碼都是三個月起跳，以前每回行前，他都央求我給他盡可能的準備「戰備糧」冰在冷凍庫中，現在也慢慢認命了，自己隨便弄點沒鹽沒油，在我看來難以入口的食物，順便減個肥，時間很快也就過去了。

但是對於房屋的清潔，我覺得可以說是他於家事固守的最後一道防線，說不做就不做，就算要做也是以最潦草的方式唬弄過去，於是才有了三個月成就盤絲洞的面貌。

俗語說得好，「金無赤金，人無完人」，我雖然寫過不少文章嘲諷我家這位的古板和不知變通，但是平心而論，他從來沒有要求我改變行事準則來迎合他，讓我能像是一棵在林裡的樹，自由自在的伸展枝枒，恣意生長，就衝著這一點，也值得我為他點個讚，至於盤絲洞，我想就睜一隻眼閉一隻眼，也讓它恣意發展吧！