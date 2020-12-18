我一向睡眠很好，近日卻時常半睡半醒，心神恍惚。前兩天，半夜在姊姊微信 呼叫聲中驚醒，我母親在國內醫院生命體徵監測指標急速直下。哥哥、姊姊和手機一端的我都不停地呼喚，媽媽非常吃力地掙扎著睜開雙眼，這不足五秒鐘的對視，便是我和母親的永別。

我趕緊讓我太太打電話叫醒睡夢中的女兒，三十多年前，我女兒出生不久，我便離開中國，遠渡重洋來到美國 。我女兒幼年可以說是由奶奶帶大的，現在我女兒在電話裡千呼萬喚「奶奶！」奶奶卻再也沒有甦醒。

去年夏天，我母親雖已年過九十，但思維依然清晰，身體還蠻硬朗。諮詢過醫生，便隨姊姊和姊夫來美小住數月，女兒和洋女婿周末也能回來陪奶奶摸幾牌麻將共享天倫之樂。

原計畫今年春節我們全家回國過年，但由於我女兒懷孕，預產期在五月，回國團圓計畫遺憾而幸福地擱淺。只有我獨自回國，又恰逢新冠疫情 在國內風聲鶴唳，我三月份改簽航班在中美幾乎斷航時由加拿大轉機返回美國，雖說一路有點折騰，比起我們親戚朋友春節還鄉後滯留中國，總還覺得幸運。

十月下旬，母親身體不適，住院檢查，報告出來，胰腺癌已開始擴散，剩下的時間指日可數。女兒是約翰霍普金斯大學醫院的醫生，面對突來狀況也是束手無策，考慮到我母親的年齡，上手術台一搏恐怕也是凶多吉少，反而增添老人更多的痛苦。這時最需要的是親情的溫暖，而疫情在美國卻不斷惡化，確診人數屢創新高，回國的路也變得愈來愈艱難。

但距離的遙遠並非阻斷親情的障礙，一張機票，一通電話，一枚郵票，甚至一輪明月都可寄託相思之情。

感謝科技的進步，感謝微信這個方便公眾的通訊工具免遭禁用，在瘟疫大流行時還能保持家人的視頻暢通，至少能在虛擬的世界裡常常相見，敘述真實的情長。

僅一個月，母親便離開我們。姊姊發來我母親靈堂的照片，我們在美國的一家人只有把相片打在大電視上，抱起還來不及讓大奶奶親手抱抱的外孫女，連同我們家的寵物貓狗合個影，以此來弔唁「母親-奶奶-大奶奶」，寄以哀悼和緬懷，願母親一路走好！