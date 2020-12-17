流浪貓阿花本來不是流浪貓，是家貓，巷口轉角那家白太太養的，白太太退休獨居，喜歡貓，養了十多隻，社安局每月發的退休金 大部分都花在貓身上。

有天傍晚，「哇嗚！哇嗚！」刺耳的急救車喇叭聲由遠而近，最後停在白太太家門口，兩個救護員推著擔架床，把她從屋裡推出來，推上車，「哇嗚！哇嗚！」急救車又疾駛而去。這樣的場景出現多次，但那次，白太太就沒再回來。

幾個月後，白太太的房子被拍賣 ，那十多隻她疼愛有加、視如己出的貓頓失所依，只好各奔東西，不知所終。唯有阿花，思念舊主，不忍驟離，還常徘迴在附近。阿花失去主人，如同日本 武士失去領主成了浪人一樣，成了流浪貓，但牠仍能堅強地活下去。

雖然淪為流浪貓，阿花有志氣，以打獵為生，過著自給自足的日子。那段時間經常看到阿花在居家近旁遊蕩，有時在路邊，有時在後院。白太太走後，牠曾被人用棍子追打過，被頑童用彈弓射過，領悟到人並不都跟白太太一樣有愛心，牠最大的天敵是人類。於是牠對人提高警覺，看見有人靠近，會先停下腳步，蹲低身子，觀察情況，一看苗頭不對，「呼！」地一下，或竄到隔壁肥仔家或隱入樹叢中。

我和阿花結緣，源自於牠寄居我家那段期間。既是流浪貓，應以天為幕，地為席，八荒為庭衢，為何要居住在我家後院陽台下？原因很簡單，牠懷孕了，急著安個窩生兒育女。我家後院陽台下最適合，陽台高不過兩尺，底下遮風避雨，安全隱密。那段時間，我在綠屋看書寫作，牠在後院不時出沒，經常相見，互不妨礙。

阿花身上黑白兩色，白天能看見，入夜融入黑暗，可偽裝欺敵，是天生獵手。從書房的落地窗，我見識過他打獵的靈活身手。

有天傍晚，不知從哪冒出來一隻小灰兔，一蹦一蹦跳進入後院，進了阿花的狩獵圈。小灰兔不知命在旦夕，還眨著大眼睛悠閒地啃著青草。牠一進後院，我看到了，阿花也看到了，牠從陽台下慢慢爬出來，壓低著身子，匍匐前進，向小兔靠近，突地一躍而起，撲向獵物，小灰兔被阿花壓住，接著被叼著脖子，拖進樹叢深處。看到弱肉強食這一幕，覺得自然法則殘忍。

有天和老伴在陽台聊天。「噓，別出聲！」她忽然食指豎在嘴上，向我示意。「什麼事？」我問。「你聽！」「聽什麼？」我年紀大耳背，聲音小，聽不清。「小貓的喵喵叫聲！」她靠近我耳朵旁說。「牠生啦！」我輕聲問。「生啦！還不只一隻。估計生幾天了，貓娃開眼就要三五天，現在都能喵喵叫了。」老伴說。

那段日子常見阿花忙進忙出，給牠新生的幾隻小貓咪張羅食物，也常聽見小貓咪細弱的「喵…喵…」聲。沒多久，小貓咪逐漸長大，很快和阿花學會了打獵本領後一一離去。沒隔多久阿花也離去，重回牠無拘無束的流浪生涯。陽台下，貓去窩空，回復往日清淨。

世間萬物緣深緣淺各有定數。我那陽台底下，能提供阿花一季養兒育女之處，相互有些緣分。阿花從原來靠白太太過日子，一朝頓失所依，仍能自食其力，不求人，靠自己。比起一些終日遊手好閒，好吃懶做的人，更有其崇高的生命意義。