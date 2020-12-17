閒來無事，家人之間喜歡互相調侃逗樂。特別是在疫情 猖獗的庚子年間，旅行無望，出門緊張。再加上大選劍拔弩張，唯有自尋娛樂，消磨時光。大半年的時間居家避疫，除了正常的工作、學習，剩下的時間整日廝混一處，吃吃喝喝，說說笑笑，日子倒也過得飛快。

而自詡為書香之家便是庚子年間自娛自樂的一大趣事。

無論從哪方面來說，都算不上傳統意義上的書香之家。沒有裝滿線裝書的書樓，只有幾個簡陋的書架。書雖不多，卻夠重。

如果單從重量上來講，勉強與書香之家的名號擦個肩膀。這倒不是因為家人愛讀書，而是美國 學校的書本皆為大部頭，厚重、結實，與美國人的體重體型極度相稱。兒子的書、先生的書，加上我的書，每一本都拙實、壓秤，少說幾磅，多則十磅。

然而所謂書香之家，其實另有出處和源頭。話說一日正逢下雨，無法出門步行，健身房因為疫情早已關門謝客。我和先生決定爬樓梯鍛鍊。興致勃勃步上二樓，從走廊到遊戲室，再至各間臥室，一水兒的木地板，那是先生幾年間的傑作。記得當初裝木地板時為了防止木板翹起變形，先生曾把家裡所有大部頭的書壓在木板四周。我當時就笑得調侃：「這是我們的書香地板。」

閒來翻看舊照片，倏然看見一張芝加哥老房子裡餐廳的一盞吊燈，那是我的傑作。獨自買了吊燈，獨自拆卸老吊燈，獨自裝上新吊燈。很多朋友問我怎麼有力氣把那麼大的吊燈托上去？我說，咱手無縛雞之力自知無能，但是咱家的書不多卻重呀！關鍵時候就派上了用場。餐桌上放把椅子，椅子上把一本又一本的大部頭書籍放上去，結實穩當，一層一層的書直達屋頂。瞧，咱家的吊燈竟然也沾了書香氣，成了名副其實的「書香吊燈」。

庚子年間舉國停擺，餐館歇業，學校關閉，但人得吃飯呀！居家避疫期間，硬生生把自己鍛鍊成了大廚級別廚娘。作為華人，當然離不開豆腐和豆腐干。網購只買到了豆腐，卻沒有豆腐干。不怕，咱自己做。按照食譜 ，先要把軟嫩的豆腐壓成硬梆梆的豆干，但拿什麼壓豆腐呢？食譜上說要用石頭。咱家沒石頭，可不缺書呀！好，幾大本書壓上一夜，軟嫩的豆腐變成了剛硬的豆干，再用五香調料生抽老抽滷煮一番，晾乾、冷藏。如假包換的「書香豆腐干」就有了。切上一盤，或涼拌或燉肉，健康又美味。冷不丁地還能品出書香味兒呢！

疫情肆虐，風狂雨驟，踩著書香地板，念著書香吊燈，品著書香豆干，隨意翻幾頁散發墨香的席慕蓉的《七里香》，濃濃的書香味兒便撲面而來。自詡為書香之家也不算太離譜吧？