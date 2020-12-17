第一次見到陳小姐是八○年代在榮總的血庫，因為血庫是個檢驗部門，同事們都常在一起工作，從血液科醫師轉過來成為插班生的我，對新同事們都很好奇。

當時的台灣，輸血醫學及血液免疫學開始發展。我在一九八八至八九年間被醫院派往馬里蘭州美國 紅十字會研究實驗室進修，陳小姐也剛好在那個時段來進修幾個月。後來回到台北榮總，一起合作做了不少研究，頗有成果，我還寫了一些文章，申請到副教授，因此她對我的幫助不少。

她英文程度很好，來美國一次後就愛上了美國的生活，決定選擇美國成為她永久的家園。後來我移民到美國繼續臨床醫師生涯。她也差不多時間申請到馬里蘭來繼續深造及工作。算是一種緣分吧，大家都是浪跡天涯，親人不多，我順理成章成為她的家庭醫師，她請我妻子當她的法定代理人，本來以為不過是形式罷了，沒料到後來真的用上了。

她在某教學醫院移植實驗室工作，深獲重用，每天清晨從家裡走路到地鐵站 上班。有一天早上走路上班途中，陳小姐在人行道上心臟病 突發而昏倒在地，幸而當時上班的人和車都比較多，有三位路過的護士馬上替她做心肺復甦急救，也有人電九一一，急救車十分鐘內就到來，送到急診室後，再用直升機轉送到醫學中心做了心導管及支架。

因為我妻子是她的法定代理人，在診所接到急診室的通知，還專門跑到她家裡找到代理人的證件交到醫院去。

結果很幸運，她活下來了，沒有任何後遺症。她身體一向健康，年齡只有五十出頭，長年茹素。我跟她說：上天開了她一個大玩笑，人好好的給她來個可以致命的心臟病，但又讓她能夠及時被救活下來，絕對是天時地利人和，缺一不可。要是獨自一人、不在公眾場合、沒有三個護士在場、不是在大白天，她存活的機會都相當渺茫。

不過我心裡也想：不管上天的主宰是誰，好人終得好報。她是我們泛亞義務診所十多年來的堅定支持著，每半年固定捐款，而且捐款數根據物價主動自我調高。她為了尋覓那三位救命恩人，請急診室及電台廣播尋人啟事，總算找到了其中一位，後來經常聚會及通訊。

雖然我不知道經過這次瀕死經驗之後對她的人生走向有沒有影響。不過感覺她一切如常，繼續努力工作、閱讀、栽花及研究烹飪，上班及家居生活，仍然是平淡中帶著色彩，在她喜愛的國度裡享受著屬於自己寧靜的人生，值得羨慕。