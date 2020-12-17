煦燦的平淡人生
第一次見到陳小姐是八○年代在榮總的血庫，因為血庫是個檢驗部門，同事們都常在一起工作，從血液科醫師轉過來成為插班生的我，對新同事們都很好奇。
當時的台灣，輸血醫學及血液免疫學開始發展。我在一九八八至八九年間被醫院派往馬里蘭州美國紅十字會研究實驗室進修，陳小姐也剛好在那個時段來進修幾個月。後來回到台北榮總，一起合作做了不少研究，頗有成果，我還寫了一些文章，申請到副教授，因此她對我的幫助不少。
她英文程度很好，來美國一次後就愛上了美國的生活，決定選擇美國成為她永久的家園。後來我移民到美國繼續臨床醫師生涯。她也差不多時間申請到馬里蘭來繼續深造及工作。算是一種緣分吧，大家都是浪跡天涯，親人不多，我順理成章成為她的家庭醫師，她請我妻子當她的法定代理人，本來以為不過是形式罷了，沒料到後來真的用上了。
她在某教學醫院移植實驗室工作，深獲重用，每天清晨從家裡走路到地鐵站上班。有一天早上走路上班途中，陳小姐在人行道上心臟病突發而昏倒在地，幸而當時上班的人和車都比較多，有三位路過的護士馬上替她做心肺復甦急救，也有人電九一一，急救車十分鐘內就到來，送到急診室後，再用直升機轉送到醫學中心做了心導管及支架。
因為我妻子是她的法定代理人，在診所接到急診室的通知，還專門跑到她家裡找到代理人的證件交到醫院去。
結果很幸運，她活下來了，沒有任何後遺症。她身體一向健康，年齡只有五十出頭，長年茹素。我跟她說：上天開了她一個大玩笑，人好好的給她來個可以致命的心臟病，但又讓她能夠及時被救活下來，絕對是天時地利人和，缺一不可。要是獨自一人、不在公眾場合、沒有三個護士在場、不是在大白天，她存活的機會都相當渺茫。
不過我心裡也想：不管上天的主宰是誰，好人終得好報。她是我們泛亞義務診所十多年來的堅定支持著，每半年固定捐款，而且捐款數根據物價主動自我調高。她為了尋覓那三位救命恩人，請急診室及電台廣播尋人啟事，總算找到了其中一位，後來經常聚會及通訊。
雖然我不知道經過這次瀕死經驗之後對她的人生走向有沒有影響。不過感覺她一切如常，繼續努力工作、閱讀、栽花及研究烹飪，上班及家居生活，仍然是平淡中帶著色彩，在她喜愛的國度裡享受著屬於自己寧靜的人生，值得羨慕。
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它的猶疑，它的躊躇，它的萬般牽連——寫在席慕蓉《英雄時代》出版前
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