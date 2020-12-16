「你看！那是不是土撥鼠？」去年夏天，一起郊遊的同伴指著草地上一隻又像松鼠又像河狸又像小熊的動物說。「好像是哦！第一次見耶！」我興奮地趕緊拍照留念。

土撥鼠的食物大多是素食，吃各種植物，偶爾也吃一些小蟲和蝸牛。

這隻土撥鼠在草地裡鑽來鑽去，嘴裡不斷嚼著東西，可能在覓食吧。

土撥鼠挖地技術絕佳，假如說河狸是水利工程師，土撥鼠就是土木工程師。據說別的住地洞但技術不如土撥鼠好的動物，比如鼬鼠、兔子和狐狸，會「回收」土撥鼠拋棄的地洞當家。

最有名的土撥鼠大概是那隻傳說中會做氣象預報的「菲爾」，在二月二日的「土撥鼠日」預測春天的到來。傳說這一天，假如菲爾出洞的時候沒有看見自己的影子，春天就會早到，假如他看到了自己的影子，冬天就要再持續六個禮拜。這隻土撥鼠其實跟寵物差不多，預測春天就像跟寵物玩遊戲。

自從一九九三年的電影 《土撥鼠日》成名之後，「土撥鼠日」就成為「不斷以同樣方式反覆發生的一系列糟糕事件」之比喻，因為電影的主人公卡在時間裡，過了無數次的同一天。電影主人公是一個滿肚子牢騷的氣象播報員，某年二月二日到了以「土撥鼠日」聞名的賓州 小鎮龐克蘇塔尼（Punxsutawney）播報新聞，卻卡在了同一天，直到他決定改變自己的想法和舉止。

我覺得新冠病毒襲擊後的二○二○年就像土撥鼠日一樣，每天醒來都像卡在同一個時間。想起《土撥鼠日》給觀眾的領悟是：改變自己，生活才會前進。我們若是不想卡在同一個情況中，首先要自我反省，改變自己，而不是推卸責任，向周圍的人、事、物出氣。沒有新冠病毒的時候，人們也常常活在「土撥鼠日」的狀態中呢！

去年夏天看到野生的土撥鼠很開心，看他無拘無束地生活在適合自己的自然環境中，我感覺自己也到了自由空間。希望明年夏天，我們又能在野外見面。