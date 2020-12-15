我是一名退休 的高中物理老師。我堅持育人為本，遵循教育規律，多年的教學工作，使我的學生「滿天下」，他們在各行各業都有傑出的代表。看到他們的成就，我由衷地自豪、驕傲，而這些成就畢竟是我昨日的輝煌。現在，我需要探尋新的退休後生活。

女兒麗春的好朋友典樂知道我心心念念想學繪畫，就召了幾個有興趣的朋友開了個小班。這樣，女兒和八十三歲零基礎的我一起成了典樂老師的學生。

學習國畫不是一朝一夕的事情，既然喜歡並選擇了，就要盡力學好。典樂老師從最基礎開始教起，比如：如何選繪畫用的毛筆和宣紙；中國 畫的墨分五色：濃、淡、乾、濕、黑，近黑遠淡；中國畫的構圖講究疏密有致，攢三聚五。還有基本顏色的調配，綠色由花青和藤黃，紫色由花青加曙紅和太白；樹枝用赭石和墨等等。還介紹各種書籍如芥子園畫譜等。

最重要的是，老師教我們如何觀察我們周圍的世界。菊花是羽狀單葉，楓葉是掌狀單葉，蘭花是交鳳眼，玫瑰葉子是五出互生，頂端三出，新葉發紅……。典樂老師講完之後逐一示範，手把手教我們感受運筆的力道。典樂老師在教我們畫水仙花時，買了很多水仙花，先教我們仔細觀察，再一邊講一邊示範，而我們先從臨摹老師的作品開始。慢慢地，自己也可以獨立作畫了。從老師的講解、點評中，我學習到很多。

我是典樂老師學員中年齡最大的一位。上課認真聽講，下課整理筆記，勤於練習，進步很快，常常受到典樂老師表揚。我心裡清楚，不是我有多麼優秀，是因為其他年輕的同學事情多，課後練習得少而已。

一場突如其來的疫情 中斷了典樂老師的繪畫課。有老師一年多來打下紮實的基礎，我的繪畫學習沒有中斷。每天不僅看有關繪畫方面的書，還要通過網路學習，了解更多國畫知識。一幅好的繪畫作品，通常是詩、書、畫、印的結合，他們表現著畫的靈魂。

公寓的朋友方春光說：「你的作品有意境、有品質，公寓可以給你辦畫展啦！」鄰居王慶菊經常看我作畫，她也特別喜歡我的畫。平時我作畫，老伴幫我研墨，這本身就是一幅美麗溫馨的圖畫。繪畫給我老年生活增添了色彩。我女婿說，要從我的作品裡選一百幅畫做紀念冊。大女兒把我的部分作品帶回中國，說要收藏我的作品。我真的好開心呀！

暮歲有華章，莫道桑榆晚，作畫已經成為我的日常。同時我還要回顧、學習古詩詞、練習書法，這些都是一幅好的繪畫作品所必備的。我特別喜歡徐悲鴻的作品，經常選擇適合自己的作品臨摹。

記得有人說過，年老後，智慧勝過年輕時，就好比年輕時容貌勝過老年時，深有同感。現在我也有屬於自己的一片森林，但我更希望自己像一朵小花，靜靜地開，悄悄地落。我會驕傲地綻放，捧出一片輝煌。

感謝女兒麗春，感恩典樂老師，讓我的晚年生活充滿活力。