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凌晨等回小貓崽

柯華

今年雙十一晚上，我家發生一起重大事件：購買兩個月的小貓崽趁我疏忽大意跑出房屋，在漆黑院落內蹓躂遊逛半宿，兒子心急如焚徹夜尋找和等待，終於在翌日凌晨三時將牠等回到身邊。

今年初秋時節，我家喬遷新居不久，喜愛寵物的兒子買回一隻俄羅斯品種小貓崽，取名叫布布。布布有一柞多長，一身灰黑絨毛，兩顆眼睛溜圓通亮，全家人十分喜愛。沒想到，初進家門人地兩生，牠和我們玩起了藏貓貓。在兒子打開貓籠一剎那，牠一頭鑽進兒子寢室躲藏起來，兒子找來手電筒查找搜尋，搬箱挪櫃均不見身影，最後終於在手電筒反光中看到牠委身沙發裡層的一對亮眼。兒子放心了：「讓牠藏著吧，餓了就出來了。」果然，夜深人靜時牠悄悄現身了，靠著靈敏的嗅覺，直接奔向為牠準備的貓糧罐頭擺放處，津津有味地咀嚼起來……。

第二天早晨，布布的膽子大了些，但依然像個偵察兵，躡手躡腳前往各房間巡視探訪，之後找一處僻靜舒適沙發角落，伸展四肢，微閉雙目，睡起了回籠覺。

隨後日子，布布逐漸與家人熟絡起來，看見我和妻子在廚房做飯，或目睹家人坐到餐桌旁準備用餐，牠便會「喵喵」地歡叫乞討吃食，家人連忙將半盒貓糧罐頭送進牠的飯碗。這期間，喜愛布布至極的兒子，時常把牠抱到室外沐浴和風暖陽，觀瞧院內秀美風景。這下不要緊，布布開了眼界並上了癮，常蹲坐在落地門旁觀望等待，一見有人開門出入，牠便竄到房門前伺機鑽出去，再度觀瞧外面世界。由此，雙十一那天晚上，在我開門到室外吸菸時，牠趁機竄出了房門，由於老眼昏花和夜色籠罩，我當時並未發現。

夜半深更，兒子察覺每晚在他寢室安眠的布布不在身旁，便心急火燎四處尋找，看過布布經常探訪光顧的房間角落，不見其身影後做出判斷：布布肯定跑到室外了。於是持手電筒到房舍前院後院，邊輕聲呼叫，邊查看尋找，但依然無果。兒子無奈返回室內，點亮大廳、門旁電燈，並特意把進出的落地門留出一條縫，以期布布適時回歸。

然而過了子夜時分，室外氣溫降至攝氏七度，仍不見布布歸來。兒子一會兒回寢室休息，一會兒到室外吸菸靜坐等待，一直折騰到翌日凌晨三時，再次到室外等待時，布布悄悄蹲在了他身旁。兒子立時歡喜交加，一邊疼愛地抱起布布，一邊輕拍牠的腦門數落：「以後別往外跑了，否則你會凍死的！」

為了小貓崽布布，兒子幾乎一夜未眠，不，是全家人都沒有睡好，但大家心裡都歡悅，畢竟經過一家人虔誠的祈盼與等待，最終將兩個月大的布布等回了家。

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