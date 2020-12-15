南加州 華氏三十餘度的寒夜暫時消匿，取而代之的是陽光煦煦舒適晴朗的白晝，這樣的好天氣催化了我的活動力。清晨時，我又開始走入離家不遠的帕爾瑪公園（Parma Park）重溫舊夢，並且另踏蹊徑，一展踩遍此園每片芳土的宏圖大志。

帕爾瑪公園是聖塔巴巴拉市最大的公園，占地兩百英畝，景致包羅萬象。寬闊起伏的草原上，偶爾會看見低頭吃草的羊群。今日我在草原地撞見了一群年輕人或坐或臥地大聲聊天，並有彩色布篷相伴其左右。我刻意覓得稍遠的一塊石頭坐下，忽見一幢黑影掠過眼前的樹叢，但未見任何鳥類飛過，原來是高空中朝我飛來的滑翔機的投影。這突如其來的奇景，加上鮮豔誘人的黃、橘布篷，讓我目瞪口呆地直按手機拍照。

我經常登至公園高處環顧四周，山坡上錯落有致的住屋頓時盡收眼底。當我把目光投向遠處時，太平洋中的帶狀島鏈往往清晰可見。有時我也會俯視山腳下蜿蜒的公路，注目於徐徐爬升的車輛，不禁聯想到疫情 之前，我也是一位在黃昏時分歸巢的車中人。

我與外子時不時地會爬至公園内一個中途休息站，坐在橡樹下的椅子上，盡情享受被群山環抱之同時，或分享生活心得，或議論天下大事；但總不忘向路過的山客揮手打招呼，更不會忘記對那些如袋鼠般把幼兒裝在胸前背帶裡的年輕父母們稱讚幾句。讓孩子從小接觸山林，是多麼明智的培育方式啊！

沿著公園內的兩條主溪——槭溪（Sycamore Creek) 及郊狼溪（Coyote Creek)——是覆蓋著橡樹及各類矮樹叢的綠色區。其間被開發出的山道，因有樹蔭的庇護，已然成為仲夏日倍受登山者青睞的山徑。

今年初夏時，我偶然發現了某條綠蔭山道，歡欣鼓舞地立即打電話給先生，邊走邊舆他分享沿途聆聽啄木鳥嗑嗑聲的喜悅。走至盡頭時，方知此徑竟與Mountain Drive相連。此乃一條居高臨下常有成群鐵馬奔馳其上的迂迴馬路。

我不敢逕自走入此大道，決定掉頭原路返家。回程時見一岔路上的柵門大開，我好奇地進入探訪。在緩坡上徐徐爬升時，突然見到路上散落著不少鱷梨（酪梨，Avocado），仰頭一望，發現左上方是一片鱷梨林。我俯身拾起地上的梨，竭盡所能地塞滿了容量有限的登山包。日後拖著先生同行時，他說我倆闖入了私人土地。我的鱷梨收割夢就如曇花一現般地消失了。

然而失之東隅，收之桑榆。我們不但在別處發現了另一片鱷梨林，在我心底亦埋下日後走上Mountain Drive的念頭。

這條傍山而築的馬路，繯繞著大半的帕爾瑪公園，於其上往下看，可窺得大部分的公園美景。條條山路清晰可見，我趁機辨認公園地勢與地貌。樹叢聚集在雨季後有溪水川流的低窪地帶；離開水源較遠的高地，卻如黃土高原般乾黃。整個公園的色調區分因地理環境顯得涇渭分明。