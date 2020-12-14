疫情期間沒有出門，在電腦裡翻看從前的旅遊照，就當舊地重遊。歐洲之行，最難忘那些經典建築，尖的、圓的、方的、橢圓的，各種生動造型。在人類漫漫的發展道路中，建築作為一個標誌，見證了人類文明的探索、智慧的藝術。

歐洲建築最基本有三種：哥德式、巴洛克式、拜占庭式。哥德式（Gothic）教堂最好認，從外面看一般是尖尖的、高高的，尖塔有直插雲霄的氣勢。當你步入教堂內部，會發現室內空間很高，特別空曠，兩邊有绮麗的彩繪玻璃窗，當陽光落進來時，穿行在光影斑斕中，內心祥和而空靈。巴黎聖母院就是典型的哥德式。我去過的德國科隆主教堂，還有法國香檳城 （Reims）的主教堂，也都算是典型的哥德式。

我曾在英格蘭的鄉間小鎮住過一夜，旅店窗外就是一座高聳的哥德式教堂，白天看著也沒什麽異樣，只覺得莊重宏大；午夜夢醒時，看見它在月光下閃著尖銳的寒意，感覺四周瀰漫了神秘恐怖的氣氛。

我想起讀過的那些哥德式小說，無不是英國郊外的城堡作背景：幽黑的天空，掛著半個月亮，慘白的月光落在古堡的城牆上，古堡裡有秘密的通道，一路通向迷宮般的長廊，左旋右轉的樓梯。樓梯口有搖曳的燭光，燭光下遊移著龐大的黑影，黑影把你帶到一道門前，裡面囚著一個美麗而蒼白的女子，眼睛裡滾出一滴血淚，不知是人還是鬼。凡是跟哥德式有關的藝術，都披上一層神秘的面紗，隱隱約約透出魅惑之氣，帶著致命的誘惑。

看完哥德式，再看巴洛克式（Baroque）。巴洛克式建築有個特點，那就是富麗堂皇，巴黎的凡爾賽宮就是個例子。輝煌和繁複之外，還有浪漫、自由，激情的動感。梵蒂岡的聖彼得大教堂也屬於巴洛克風格，外部壯麗巍峨，內部美輪美奐。我想起第一次進聖彼得大教堂，神聖的光芒震顫了我的靈魂。面對米開朗基羅的天頂畫《創世紀》，我只能低首長嘆：自然是偉大的，人類也是偉大的。

電腦裡出現了米蘭大教堂，那也是一棟曾讓我震心動魄的建築。我願意把它形容成哥德式和巴洛克式的混血兒。教堂的上半部分有高高聳立的尖塔——典型的哥德式尖塔，尖塔的頂端，有鍍金的聖母瑪麗亞，莊嚴而輝煌。教堂的下半部，飾滿了精美的雕塑 ，寫不盡的繁華和浪漫，典型的巴洛克式風格。

繼續看照片，我看見威尼斯的聖馬可大教堂，這是拜占庭建築（Bizantina）。伊斯蘭教的清真寺、俄羅斯的教堂都帶拜占庭式風格，其特點是穹窿頂，雄美的圓形穹頂，像一個個三角形球面。旅途中的朋友曾說，像一個個的肉包子，她生動調皮的玩笑，隔著十年的時光也讓我會心一笑。

除了哥德式、巴洛克式、拜占庭式這三種風格，還有古希臘式和古羅馬式。照片裡的雅典衛城，這是典型的古希臘式風格，四面圍了排列式大柱子，頂天立地，氣派非凡。在美國 南方，很多法院和市政廳就是這種風格。華爾街的紐約 證交所，大樓巍峨氣派的一排柱子，就是古希臘元素。

萬神廟和鬥獸場的相片出來了，這是古羅馬式建築，它是從古希臘式建築脫胎的，在繼承中又有創新。古羅馬鬥獸場採用拱券結構，內部環境空曠而宏大。我能回憶起當年穿行其間，目觸斷垣殘壁，感慨歲月的滄桑，歷史的浩瀚。

一邊看照片一邊感慨，疫苗已經出來了，世界會回到從前，從前的正常和安祥。

我會再次踏上歐洲的土地，感受她的恢宏大氣。