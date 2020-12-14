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口哨

劉水荷

幾個月前收到外甥吉米寄來的兩個「口哨」，他說：在萬不得已需要出門時，如果遇到困難或危險，口哨可以發出求救信號。目前社會動盪緊張不安，出門時隨身攜帶，以防不時之需。

美國年初受到新冠威脅，許多州下達保持社交安全距離、居家避疫政策，五月份又因為警察執法過當，造成非裔男子喬治‧佛洛依德死亡，引發「種族衝突」。冰凍三尺非一日之寒，加上疫情不安挫折的情緒激動、社會怒火，引發示威與暴動事件在全境擴散蔓延，引發搶劫與故意破壞。

許多東方人和餐廳、店鋪在這股「黑色風暴」之下，也無辜受到嚴重波及，遭遇疫情歧視的美國亞裔已經受到威脅，這黑色風暴更是雪上加霜。警察公權力不彰，治安問題嚴重，許多州都需要國家派出聯邦執法人員和國民兵支援。

鄰居有一對中國老夫婦去超市購物，遭到髒話辱罵：「滾回去」，周圍的人自掃門前雪，嚇得他們放下購物車，匆匆離去。許多東方人，尤其是老年人、婦女遭受欺凌，這類事件時有耳聞。

外甥吉米擔心我這東方老婦外出時萬一遇上麻煩，吹口哨呼叫總比開口呼救，引來救援的機率會提高很多，或是最起碼可以引起關注。我問：為什麼寄兩個呢？他說：「阿姨，一個戴在手上，另一個放在包裡備用，雖然並不能保證什麼，可是多一分準備，總是多一份心安。」

看到這兩個口哨，我感到十分溫暖和窩心，這裡面包含了多少牽掛和愛心，吉米從小就和我非常親近，我能感受到他的心有餘而力不足，另外也為了我們這些在美華人擔心和憂慮，在這非常時期，沒事千萬別出門，我們除了祈禱之外也只有自求多福了。

警察 美國 疫情

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