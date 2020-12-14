外子完成醫生訓練後，應聘到灣區 一個有二十多名包括各專科醫師的集團工作。集團裡的地位待遇與各人帶進來的收入成正比。外子是小兒科新人，不開刀不做試驗，為公司帶來利潤有限，人微言輕在複雜的政治人事中覺得很不開心，決定還是自己單飛開業比較適合。

因緣際會，一張從小城吉爾來（Gilroy）的母親會傳單來到手上。因為鎮上沒有兒科醫生，母親會的會員便四處發傳單，介紹小城，希望能有兒科醫生願意做「開荒牛」來開業。

我們聯絡她們的會長，發現小城跟外子的醫學院母校加州大學 戴維士分校（UC Davis）很相似，都是果園處處，以農業為主的小鎮，卻離大城不遠，雖然這裡沒有大規模的加州大學，但也有小的社區大學，加上離海岸不遠，是我們喜歡的環境。

母親會會長康妮跟婦產科的薩可醫生帶著我們「走碼頭」拜訪醫院和醫師們，得到他們的支持鼓勵和歡迎。外子便決定來這裡開業。

開私人診所需要不少資金，外子工作不久，我們積蓄微薄，必須向銀行貸款 。薩可醫生介紹我們去見他的銀行家鄰居，說他開業時得到此鄰居幫忙，相信我們也容易得到協助。誰知道他打起官腔，要這文件，要那證明，都非常繁雜費時。失望之餘，回到醫院見行政總主任，他叫我們別擔心，馬上約好另一家銀行的經理，我們可以立即去跟史密夫先生談。

史密夫先生很熱切地歡迎我們，寒暄討論後認為沒有問題，只需要給他一個「商務計畫書」就可以。外子和我交換一個眼神，什麼？商務計畫書？怎樣寫？ 外子從大學到醫學院，課程中從來沒有唸過與商業有關的東西。他只好坦白承認沒寫過，向史密夫請教如何寫。史密夫說：「你估計你第一個月每天能看幾個病人，收入多少？第二個月如何……如此這般估計到第六個月就可以。」

第二天，外子拿著用黃色普通筆記紙手寫的一頁商務計畫書去見史密夫。計畫書上面簡單明瞭寫著：「第一個月，每周五天，每天看五個病人，每人收八至十元，一個月收入一千元。第二個月，每天看八個病人……第六個月，每天看十五個病人。」 一張草稿紙都填不滿。史密夫接過去看了，笑笑說：「很好，沒問題。」馬上叫秘書準備文件，给我們一條無抵押低利率大額的信用貸款（line of credit）。我們所需要的一切經費都有銀行做後盾，便順利開業。

有趣的是，開業第一天就有十五個病人來，已達到六個月的目標。史密夫的兒女也成為被外子照顧的孩子們，大家成了朋友後，他才告訴我們他當時看到計畫書，很辛苦才忍得住笑，因為從來沒有看過這樣的計畫書，更沒有人會拿黃色的筆記本用手寫便交上去，若不是醫院主管跟他通話及他們對外子有信心，憑這計畫書，大概門都沒有。

這份商務計畫書成為家人及朋友圈子裡茶餘飯後的談笑資料，因為他們都很難相信這是一個真實的故事。