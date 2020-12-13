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從醜小鴨到白天鵝

半人番
圖/半人番
圖/半人番

前不久網上列出了紐約十八處最美秋景，我驚喜地看到住家附近的奧克蘭湖也在其中。這個小湖我們太熟悉了，往年陽春三月，冰雪初融，我們就來到了湖邊，「春江水暖鴨先知」，湖裡有許多鴨子大雁，最吸引人的是一對恩愛天鵝。

由於疫情，今年直到五月中旬居家避疫令解除後，我們才迫不及待地外出踏青。第一天到湖邊已是春暖花開，但鮮有遊客，冷冷清清，那對天鵝也不見蹤影。當我看見一位掛著望遠鏡的觀鳥者時，我急忙向他打聽。

「在那兒！」順著他手指的方向望去，是茫茫一片蘆葦叢，「已經孵出一隻了，母鵝還在裡面抱窩，公鵝在附近警戒。」他還告訴我們，這一對天鵝真不容易，五年來第一次才迎來小寶寶，可千萬別打擾牠們。

這太令人興奮了，在疫情肆虐的日子裡，牠們沒有棄紐約而去，而是又回到這兒繁衍，這似乎帶給了我們希望，我頓時心裡暖暖的。

過了幾天，當這一對天鵝回到岸邊時，身邊多了一隻披著一身細絨毛，光著桔紅小腳的小寶寶。小天鵝出生不久就能游泳，牠很快就跟著父母下水緩緩遊弋，要上岸時還抖抖小翅，然後一搖一擺地走到樹下棲息，感受遊人對牠的情有獨鐘。牠歪著腦袋，透亮晶瑩的眼睛一閃一閃地，似乎在問：我美嗎？我的姿勢如何？

說實話，牠可愛，但卻不美，特別是褪去黃絨毛變成灰褐色後，與全身潔白無瑕的父母在一塊兒，是一隻十足的醜小鴨，長得就像別人家的孩子，但是父母堅信牠一定會變成美天鵝。當務之急是在入冬之前的幾個月內盡快教會牠所有生存技能，因為牠一長大就應該離開父母，獨自面對險惡，勇敢浪跡天涯。

父母時時陪伴在小天鵝左右，教牠游水潛水、扎水覓食、梳理羽毛，亦步亦趨地保護牠。四、五個月後，小天鵝已經明顯長大，變成風度翩翩的美少年了，渾實的身軀，長長的頸項，炯炯的眼睛，灰褐色絨羽悄悄脫落，純白色羽毛慢慢長出。當小天鵝羽翼豐滿可以獨立活動時，嚴厲的父母知道，是時候讓牠學習飛翔了。

奧克蘭湖變成了小天鵝的飛翔練習場，在父母的示範下，掌握了起飛和降落的基本技術後，小天鵝每天都花大量時間單獨練習飛行，牠似乎對飛行有著天生的興趣，樂此不疲，剛開始跌跌撞撞，後來越飛越遠，越飛越高，當牠落水在父母身邊時，異常興奮，父母凝視著出落得俊俏美麗的小天鵝，眼睛裡滿是憐愛。

一晃半年過去了，小天鵝很快就要離開父母，飛離奧克蘭湖了。近日，每天的飛行演練幾乎是牠們生活中最重要的內容，小天鵝終於能夠在空中和父母自如地配合，完成了從醜小鴨變成白天鵝的成長歷程。

已是深秋，湖光水色，絢麗斑斕，來奧克蘭湖賞秋的人們都駐足欣賞這天鵝仨在一起的最後時光，牠們舒展翅膀，時而高歌，時而低迴，時而戲水喧嘩，時而追逐浪花。大夥兒看著牠們那裊裊婷婷，翩翩起舞的身影，想到小天鵝飛走後就再也不會回來時，所談的都是心中的百般不捨。但，有新的生命誕生，也會有成年後的離開，這便是自然規律。不久的將來，當小天鵝騰空而起，直衝雲霄，飛向遠方時，父母一定會為下一代的獨立而驕傲。

紐約 疫情 游泳

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園丁薩爾瓦多

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