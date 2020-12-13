我們家的園丁是個講西班牙語的墨西哥 人，而且一句英文都不會講，可是已經幫我家照顧整理庭院十八年了。

他的名字叫薩爾瓦多，姓坎帕斯，是從墨西哥偷渡到美國 打工的西語裔阿米哥(Amigo)，個頭中等微胖，是一個忠厚老實的人，不但工作認真，而且非常主動，幾乎每次都不用交代他該做什麼，他都會做好。一個星期來一次，每次工作一個多小時至二個小時。

這個園丁並非我家庭園的第一個園丁，是二十年前蓋房子時，設計建造庭園的工頭維克多介紹來的。

維克多是很有生意頭腦的西語裔老墨，他承包庭園工程，並雇用很多西語裔工人施工，又承擔長期照顧庭園的工作。等庭園裡的樹木花草都長好了，就把照顧整理庭園的長期工作轉介給他手下的工人，又賺了一筆介紹費。薩爾瓦多就是在我新房子完工入住後第二年，維克多介紹給我的。

維克多是老美國了，英文流利，頭腦靈活。薩爾瓦多是新來美國的，不會講英語，只聽得懂一點點簡單的詞彙，和他溝通需要比手畫腳，並在現場指示半天，當他聽懂了，他會猛點頭說著「喔、喔、喔」。薩爾瓦多剛開始承接工作時，頭幾個星期是花了一些時間溝通，之後幾乎不用再溝通交代了，他都會自己做得很好。

記得十八年前他剛接下這個工作時，偶爾會帶著他七、八歲的女兒，和五、六歲的兒子來，當他在工作時，兩個小孩會在他的車子附近玩耍。過了大約十年後，他的女兒伊莉莎白開始幫他做會計，負責寄帳單，他的兒子班則開始來幫忙做一些像推割草機、收集樹葉的工作。當然，他的女兒和兒子在美國上學，都會講英語，需要溝通的時候就派上用場了。

基本上薩爾瓦多都是一個人工作，後來可能是承接的數量多了，幾年前開始雇用幫手。有一次，薩爾瓦多帶來的一名新手工人，操作電動鋸子時不慎割傷手指鮮血直流，薩爾瓦多要帶那個工人去醫院急診，因他身上現金不夠，急得向我借錢，我把身上的所有現金一千元都拿給他，並告訴他趕快送工人去醫院，那錢算預付工資，再每月慢慢扣還，不用擔心。

這個事情發生之後，薩爾瓦多不敢再雇用幫手，所有工作都由他一個人做。又過了幾年，他兒子高中畢業，開始來幫薩爾瓦多工作，同樣每個星期一次的庭園工作都會做好。只有偶爾一個月有五個星期時，會有一個星期沒來，感恩節、聖誕節，或者是雨季的下雨天，也會沒來，但庭院的工作基本上都不用我操心。

就是在新冠疫情爆發之後的這幾個月，他們也是每個星期會來一次。可是就在一個月前，連著有兩個星期沒看到他們父子來，我開始擔心，打電話到班的手機，他卻沒有接。又過了兩個星期，他們還是沒有出現，電話還是沒人接，我猜想他們父子可能都被傳染新冠肺炎 而進了醫院，否則不可能連著四個星期都不出現……。

在真相大白之前，我只能默默替他們祈禱，希望他們父子都沒事，假如染上新冠肺炎也早日康復，再來繼續照顧我家的庭園。