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何時能再來抽獎？

王自勉  

一場突如其來的疫情席捲全球，極大改變人們的生活方式。我們不得不居家避疫，常去的老年中心也關閉了大半年。如今感恩、聖誕與元旦三大節日相繼到來，不由得回想起去年此時我連中三獎的趣事。

二○一九年這個時候，我所在的老年中心慶祝新年，我和太太帶了位老友同去參加。管理員發了三張對獎券，說有抽獎活動，對上號碼就可得獎。對此我一笑置之，隨手丟在桌上，沒當回事。我從來沒有中獎的命，無論是中獎概率為百萬分之一的樂透，還是世界日報中獎概率約為千分之一的春節燈謎，一概沒中過。

午飯後，管理員拿來個大廣口瓶，裡面裝著幾十張對獎券票根。她把瓶子搖了又搖，拿到一位老人面前，請他閉上眼睛隨機摸一張。管理員大聲報出票根號碼，下面響起喝采聲，中獎者持對獎券上前領獎。

抽獎進行到一半，管理員又報出一個號碼，連報兩次無人應聲。她大聲說：「下面報第三次，再沒有人答應，就取消這張對獎券」。她這麼一說倒引起我的注意。隨著她第三次報出號碼，我低頭一看，正是我們三張對獎券之一的號碼。我連忙站起來答應，讓太太去領獎，讓她高興高興。

我笑著對朋友說：「我從來都是當分母的，這次居然當了分子。」話音剛落，管理員又報出一個號碼。我看看剩下的兩張對獎券，居然又中了！我對朋友說：「這次額角頭高了一記，碰到了天花板。」在上海話裡，就是交好運的意思。抽獎臨近結束，最後那張對獎券居然也中了！我感慨地說：「不可思議啊，真的是太陽從西面出來了！」

我不禁好奇：三張對獎券全都抽中這樣的概率究竟有多大？我請教數學博士薛君，他說連中三獎大概只有不到百分之四的可能性，實屬小概率事件。朋友開玩笑說，連中三獎預示著大富大貴。我說如果真是吉兆，我不求富貴，只要身體健康、生活平順，於願足矣。

如今我走過老年中心，望著緊閉的大門，回憶起這並不遙遠的往事，不勝感慨。期望明年此時，老年中心重新舉辦抽獎的聯歡會，讓大家來試手氣，得個吉兆。

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