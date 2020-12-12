每次要做包點之類的食物，除了必備的食材工具，居然也有一樣東西是必不可少—就是我的美食寶典。

從以前對做麵包的一竅不通到突然開竅，也是無意中照著YouTube的視頻將腸仔包一試便成功，之後就樂此不疲，愈發駕輕就熟。雖則如此，我仍然不敢怠慢，選用了一本厚厚的筆記本，專門將每一種美食的作法都細細記錄下來，無論是材料的分量還是製作過程，尤其是看視頻的授課，都是以口述烹調過程為主，有些細節還是很容易疏忽，故一定要記錄下來。朋友分享的一些美食方法也被我收入囊中，有時候自己做多了也有心得，改用自己的作法嘗試一下。

和作中菜不同，食材或調料方面可以因人而異加多或減少，但做麵包或者蛋糕，那些分量不容有差，尤其放酵母粉和水分，比例一定要很準確。可是人腦畢竟不是電腦，無法詳細記得每種食物的配方和作法，尤其有些好久也沒做上一次，就一定需要溫故知新了。於是每次做作點心之前必定翻一下筆記本。遇到配料繁多，我還要將筆記本放在身邊，一邊念念有詞，一邊將材料備足，甚至在調溫及時間上也確定才執行。

雪恥作成功的麵包方法被我珍而重之收入寶典。每次看到麵粉發酵好那種膨脹柔軟，細密的氣泡在擀麵杖擀得吱吱作響時，心裡總是深深感慨：這才是成功的麵糰。當看到麵包生胚在焗爐隨著溫度的變化，原來白白的顏色逐漸變得金黃飽滿，濃郁好聞的麵包香味溢滿屋子，此刻總是湧起一種無與倫比的成就感。

而最高興的莫過於看到家人大快朵頤，對外面買回來的麵包不屑一顧時，已是對我辛勤勞動的最好回報。有時還很民主的去諮詢家裡每個人：「來，說說你想吃什麼，我一定學會做給你吃！」基於我的廚藝不斷提升，家人對我也刮目相看，不時說出他們的心頭好，我也盡力去嘗試，當然反應普遍良好。

牆內開花牆外香，有時女兒將我的包點發與朋友分享。她的一位伊朗 裔同學居然大感興趣。有一次女兒去探訪她，帶上我剛做好的腸仔包及酸菜包給她試吃，她居然特別喜歡酸菜包，讓我跌破眼鏡。原來這個外國女孩擁有一個「亞洲美食胃」，筷子用得比我女兒還好。她誠懇地請求女兒下次去看她時記得帶上我的作品。我一邊按捺住自己那分得意，一邊「數落」女兒：「看你為媽媽招來那麼多工作，做壞媽媽了！」其實我巴不得女兒趕快送上我的點心炫耀一番呢。

父親生前也愛當廚師，他也有很多拿手好菜，同時喜歡收藏菜譜，並將之集成冊，有時也用筆寫下一些他的心得，我至今仍保存著，即使沒有用得上，但就是捨不得丟棄，覺得這是父親的愛意陪伴。有一次我們醃臘肉，突然想起父親曾寫過一個配方，美味非常。最終媽媽翻箱倒櫃找到那個方子，看著熟悉的筆跡，不期然回想起父親在世時的點滴，自此我們又可以吃到久違的味道了。

每次專注烘焙烹調時，渾然忘卻世間的煩惱，以及疫情 、火災、地震 ……種種天災人禍帶來的惶恐，就讓這本美食寶典陪伴在側，將每一句文字的細細描述，化成一道道愛心美食的奉獻。

但願這本不斷記錄下每一道美食的寶典，可以讓我嘗試做世上每一道美食。世上無難事，只怕有心人。哪怕如我半途出家沒什麼烹調天份的人，憑著一份濃濃的愛心、用心及耐心，一定可以用美食惠澤我的至愛親朋，征服他們的味蕾。