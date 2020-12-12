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撿板栗

布巴

每年秋末，板栗農場的老闆就開始在臉書上吆喝，「板栗粉們，可以撿板栗了！」今年，板栗粉們也是一樣等著板栗農場吆喝，可是農場臉書上卻遲遲沒有動靜。直到十月中才更新消息，原來今年受山火影響，板栗成熟較晚，還未掉落，故而農場只能推遲開放的時間。這一等，就到了立冬前後，農場才正式宣布開放。          

第一次知道板栗農場，還是孩子小的時候，有一次與朋友閒談，說起兒時在板栗樹下撿板栗，被掉落的球刺扎了頭的醜事。她便提到本地也有板栗農場，成熟季節可以自己去撿。板栗愛好者如我，豈肯錯過，自是要去探個究竟。

第一年去的時候，時間不湊巧，唯一有空的一天下著大雨。去得又晚，板栗都被人撿得七七八八的了。一家人在雨中堅持了一小時，撿了兩斤又瘦又小的板栗就打道回府了。那一次撿板栗，兩個孩子都弄得全身濕透滿腳是泥，我本來以為她們對這事從此會深惡痛絕，哪知道她們居然覺得很有趣。從那以後，撿板栗就成了我家每年秋冬的一個保留項目。      

開放當天，我們全家早早地就收拾妥當出了門。等到了農場，已經有不少車輛提前到達了，暗自慶幸自己的未雨綢繆，來得不算晚。今年疫情嚴重，農場控制入場人數，來晚了可能會被拒之門外。

我們拿了桶往山裡走，經過一片片的板栗林，已經有很多人在板栗樹下躬身撿著板栗了。這片農場的板栗樹都有些年了，每一棵都占地不小，很多樹枝上頭還掛著尚未掉落的板栗球。一陣風吹過，吹得樹枝搖晃，一些熟了尚未來得及掉下來的板栗球趁勢降落，掉在撿板栗的人身上，驚得人聲四起，不斷有人叫著跑開去。

掉落下來的板栗球摔在地上，把裡面的果實甩了出來，因此地上有不少成熟的板栗。一些小小孩拎個比自己還大的桶，努力地撿著，一不小心沒掌握好平衡，摔個屁股墩兒，扎著了屁股，哇哇地哭了起來。因此一路上叫嚷聲、吆喝聲、被刺著的哎呀聲，像一曲勞動的小調，好不熱鬧。

我更喜歡撿那些摔裂了的板栗球，戴著手套小心翼翼地把它們剝開，掏出裡面的板栗，別有淘寶的樂趣。尤其有時看到一個敞口殼，以為裡面沒果子，卻翻出一兩顆圓鼓鼓的板栗，特別驚喜。小女兒怕刺，本來只打算撿地上現成的板栗，後來發現剝殼找板栗更好玩，也改變了策略。農場裡板栗很豐富，個頭也飽滿，不消一會兒功夫就撿到滿滿一筐。

板栗撿回來，可生吃可水煮，亦可烤了吃。不過我偏愛生食，脆口清甜的板栗入口，嘎嘣脆，甜滋滋，回味無窮。記得有一年冬天，我母親買了幾斤新鮮板栗，準備晾乾了好留到過年時做板栗燒雞待客。我嘴巴饞，又沒有零食吃，便偷偷地把藏在櫃子裡的板栗吃掉了不少，等我母親發現後已經只剩下一半了。長大以後，新鮮板栗常不可得，只好在街邊小攤上買糖炒栗子解解饞，可惜炒栗子雖然軟糯香甜，卻總不似新鮮栗子那般爽口。

這次我們邊走邊撿，也順便山中遠足一圈，給自己放了放風。不能出遠門，住家附近的戶外一日遊變成了熱門選擇，也算是特殊時期的一種特殊玩法。就靠著這些小樂趣，讓疫情下的居家生活不那麽沉悶，更添一些色彩。

疫情 臉書 山火

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