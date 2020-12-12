今年北美農曆八月的月亮特別圓，因為待圓的初十，女兒為我們誕下一枚可愛的孫女。記得六年多之前，我們也曾經如此興奮，那時我們剛剛退休 來到美國 ，迎接在美國出生的第一個孫子。

在世界動盪不安、有史以來幾乎最嚴重的疫情 籠罩全球的二○二○年，孫女的到來，使我們高興的同時更加小心珍惜。包括六歲的大孫子，他小心地愛護著母親，後期還常不由自主地輕撫和附耳貼在媽媽的肚子傾聽妹妹的動靜。

出生後的孫女十分可愛，圓圓的小臉，瞇著的眼睛，還有軟軟的、緊貼腦袋的黑髮。她吃飽了睡，睡醒了又吃，每天睡十幾二十個小時。奇怪又可愛的是，她一旦拉了尿布有東西就哭，好像是在提醒我們：「要換尿布啦！要換尿布啦！」

更奇怪的是，假如她只是拉了小便，當我們替她換尿布同時看她還有沒有拉別的，她往往是繼續哭鬧，但哭聲很快便戛然而止。原來是憋在肚子裡的大便終於又拉出來了，連緊閉的小嘴也張開，呼出如釋重負的一口氣。這真令我們無法相信：難道剛出生十多天的嬰兒竟也懂得愛乾淨，不喜歡尿布上有排泄物貼著屁股難受？

她六歲的哥哥與我們一樣，對妹妹的到來滿懷歡欣。大孫子性情柔軟善良體貼充滿愛心。有時我們在沙發上躺著打盹，他會悄悄跑到房間取來被子輕輕地為我們蓋上。女兒臨產前幾天，我看到孫子中文課老師恰巧出一道填充題：我要_______我的妹妹（愛護、保護選一），孫子毫不猶豫地填上「保護」。看來大孫子是已經準備好了要做一個有保護意識的大哥哥了。

現在小孫女已經健康滿月，不但身體硬朗，哭聲更洪亮了，原來懶得張開的眼睛好像是會思考似的與我們對望。大孫子似乎也懂得欣賞妹妹的無知可愛，他在網課休息時會跑到妹妹的床邊摸一下妹妹的小臉，聞一聞妹妹的氣味，甚至在妹妹的身邊同蓋一床被子、躺一會以示親暱。

滿月後的孫女身體長了不少，可以繫上安全帶獨自斜躺在搖椅上了，這時大孫子對小妹更來勁了。看見小妹張開一雙滴溜的眼睛，他情不自禁在搖椅前手舞足蹈，以逗妹妹歡樂。傍晚還推著妹妹的嬰兒車到小區道路上去散步，開始盡一個哥哥的保護責任了。

小妹的到來是一件令我們全家高興的事，兩個孩子一哥一妹，一大一小，小時候有玩伴，不至於孤單，長大以後以至一生，也有個互相掛念相互照應的親人。對於我們來說，用中國人的一個解字說法，一個孫「子」一個孫「女」，構成一個「好」字，正是「哥妹好」。