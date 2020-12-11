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芭樂情

曾妙容

十一月，芭樂熟成，又到了陸續採摘的季節。當初種芭樂，緣於味蕾對那滋味的眷戀，進而延伸至懷鄉情結的糾葛。

秉持前任屋主「簡單就是美」的設計理念，邊坡倒也一片綠意，藍色小花雖美，卻稍嫌小家碧玉，維持了數年之後，昂貴的水費並沒有創造出成正比的經濟價值，天人交戰了一段時間，決定利用暑假重整。

但我太小看落地紮根、韌性堅強的爬藤，真正動手才知道欲哭無淚是什麼滋味；從清晨的朝陽串連正午的烈焰直至黃昏的落日，硬是把自己曬出一層黝黑，一天又一天，奮戰無止境，拿著小鏟子的手臂頻頻發抖，夜晚，萬物寂靜，痠麻疼痛拉扯四肢。都說「蒔花弄草」怡情養性，怎的，於我卻是截然不同的情節，腦海裡環繞的都是「鋤禾日當午，汗滴禾下土」的畫面。

每每返鄉，都能看見路邊擺攤堆成金字塔的芭樂，若不買上幾顆，就覺得這樣的旅程悵然若失，那錯過的滋味是一種遺憾。黎先生結束營業欲出清的果樹滿院落，和我個頭齊高的芭樂樹排排站，碩大的果實，讓我有著攤位上的芭樂飛越萬里縱身懸掛枝幹的錯覺，還沒嚐到，先自喜歡，成交。臨走，黎先生特別叮囑：挖掘的坑洞一定要比照五加侖的桶，樹根才得以伸展。

看似淨土，待挖掘開來才發現坑裡殘根盤繞，時不時還碰上宣示主權的大石頭，沒有絲毫退讓之意，這才明白坡地有多貧瘠；五棵芭樂樹耗掉外子每個下班和假日時光，重演手腳痠痛的戲碼。經過一段冗長的日子臨放棄之際，我們試著把各處收集來的種子育苗，竟然全都冒出細芽，仔細盤點多達四、五十棵，這叫外子我和瞬間傻眼， 只能認定芭樂和我們情深緣重。

時間堆疊，十多年來芭樂苗已然成樹，來源各異的品種參雜錯落。有些芭樂皮薄子多帶點澀味；鴨梨形的往往看似翠綠，實則已軟；綠皮紅心的前一陣子才被擁上流行浪頭；高甜軟囊的黃芭樂，氣味濃郁滿室盈香，最合牙口不好的人，但有人受不了那張揚的氣息，避而遠之；為數不多的極品當屬購自黎先生的珍珠芭樂，果肉厚實口感爽脆甜度正好，親朋趨之若鶩受歡迎度爆表，真叫人怨嘆當初栽植沒好好分類，欠缺經驗。

澆水、施肥、長葉、開花乃至結果，年年生生不息，到這時才體會真正田園樂。從無到有其實是一道辛苦的歷程，可是這一切的鋪陳終究值得。

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愛菊

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