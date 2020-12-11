我有一位朋友，和他認識是由於校園民歌演唱會，我是主持人，他是貝斯手。家裡常常大宴小酌，打乒乓球，唱卡拉OK，我們也屬於同一個高爾夫球俱樂部。覺得與一位朋友有如此多的共同愛好，自然話題也多。前兩年竟然收到他的邀請去參加菊花展，原來他新增的嗜好多了一項，就是養菊花。

他養的菊花不像是我們在園內種植花草，有活就好。他的菊花都是去參加比賽，並且屢屢得獎的菊花。去年比賽完畢，我為他的菊花拍照，看到花盆上得獎標籤滿滿。而今年因為疫情 的關係沒有菊花展，也沒有比賽。但是愈冷愈開花的菊花，不會因為疫情的關係而停止艷麗的綻放。

於是這一次在高爾夫球敘的時候，他便邀請我到他家的後院欣賞菊花，說是要我為菊花們拍照，無法參展，至少可以留作紀念。我依時帶著相機去了他家，看到好幾百盆的菊花矗立在園中，我大為驚艷！菊花種類多不乏名品，有些甚至有多重的顏色，忍不住當天就拍下了上百張菊花特寫。菊花有大有小，也有多層次。

厚厚的花瓣，對於攝影 朋友來說也算是某種的挑戰，到底鏡頭是對花心還是對花瓣？一層一層都有它不同的美。有的菊花像是蜘蛛的腳一樣往外無限延伸，有的菊花花瓣細如髮絲，我小心翼翼不敢碰觸。各式各樣的顏色，美不勝收，回家時他還剪了一大把菊花讓我帶回家。

照片拍完之後，其實不是太滿意，於是把我的照片放在攝影俱樂部內想要拋磚引玉，果然很快就有一些攝影朋友也想為菊花拍照。而我帶回家的那一大把菊花，不到二十四小時全部被人搶光，說是要回去插枝，因為這種菊花是外面買不到的。應影友們的熱情要求，得了園主的允許，請了三位攝影大師去拍攝。各個攝影師如臨大敵、似上戰場，帶著三腳架、反光板、閃光燈，行頭比我多得多。大家為菊花拍照，園主也拿馬卡龍和咖啡 招待大家。

大家在享用馬卡龍的時候順便問了園主，菊花要如何插枝？很多朋友都想學。賞期短，工作量大，他說插枝要在三月才能進行，種子與插枝都有，用土很講究，要用無菌土壤。如果明年有興趣，他也將舉辦插花教學，大家可以來學習如何插枝，順便再把盆栽帶回家自己養。養菊不是那麼容易，要辛勤工作一年才能有收穫。等到花開的時候，每天還要順著太陽的方向轉，不然菊花面對一個方向，是不會得獎的，總是要仰直向上的菊花才會受到評審的垂愛。

說完之後又剪了一大把菊花，讓我們每個人都帶回去。這一次我的菊花沒有給別人，放在客廳的花瓶裡面，每天經過的時候看一眼。一朵菊花這麼多層花瓣可以細看好久，越看越愛，難怪有人醉心於養菊。