勇闖紐約猶太圈的女子

移民洛杉磯之前，先待了花都四年，享受一切的美好浪漫；之後移居美國，回想初來乍到人生地不熟的創業甘苦，有如不入虎穴，焉得虎子般的緊張辛酸，真是不足為外人道，尤其是那段單槍匹馬勇闖紐約 、嘗盡汗水與淚水交織的創業過程中最難忘懷的奮鬥史。

因緣際會之下，我做生意的對象大部分是猶太 人（是的，那些生活在紐約，頭上戴著小帽子的傳統猶太人），都說猶太人和中國 人做生意是最厲害的，但我想我是特例少數不厲害的中國女性吧！

剛開始與猶太人接觸做生意，我需要出差從洛杉磯飛到紐約去與他們開會接洽。與猶太人預約開會，除了要先送出樣品，還要留下包括下榻飯店等聯絡資料。而想與他們做生意，如果你下榻在汽車旅館之類的旅店，那是沒有機會或是機會渺茫的，所以我每每下榻在曼哈頓的五星級飯店，每晚動輒四、五百美元，住得我好心疼，但是沒有選擇，在當時這是令我深感挫敗的無奈。

第一天約好下午一點鐘的會議，我在一樓門廳等候到五點，整個下午看著整棟大樓人進人出，除了櫃檯的兩位人員是猶太女性，加上我自己是女性之外，沒有任何女性進出大樓辦公室，更別說是亞洲女性了。到了下午五點，一位櫃台人員告訴我，下班時間已到，會議改明天上午十一點；第二天、第三天、第四天都是如此這般戲碼，我就這樣端坐一樓，觀看猶太男士進進出出大樓談生意，就是沒有我的份。幾天下來，進出的每一位都視我有如動物園裡的猴子般，有一次彷彿聽到自己內在的聲音傳來：「別等了，回家吧。」頓時淚水不禁模糊了雙眼……。

第五天下午，大概毅力被感動，我終於和小帽子先生見面了！一開始他們說只給我十五分鐘時間，但三個小時之後，當我離開小帽子先生的辦公室，也拿下了與猶太人的第一筆訂單，金額雖然不大，但是我很清楚，猶太人佩服中國人的毅力、鍥而不捨和不卑不亢等精神！最後小帽子先生親自送我下樓，兩位女性櫃台人員用無法置信的眼神目送我離開。

猶太人和中國人有一個很大的不同點，就是他們很團結一心，也從來不互相挖角人才，而且會互相介紹他們認為優質又便宜的產品，後來他們還真幫我介紹了不少買家，有些買家之間還是堂兄弟的關係呢！

生意過程中也曾發生過多次危機，遇過他們狡猾砍價，或是拖延戰術，而我已能從容淡定應對，與他們生意往來，需要讓對方了解「你很行，我也不弱」的對等關係。

移民是一條漫漫長路，創業更是步履維艱，流過的淚、受過的傷、忍下的氣，都是在累積日後發光發熱的能量。這一路走來，我忘記了自己還有嗜好、興趣、夢想；曾幾何時，我也愛填詩作詞，也愛風花雪月啊！我曾經年輕，曾經不畏艱難的獨闖紐約猶太圈；而現在，我開始提筆，開始追想那個幾乎已經忘記，卻與自己有關的動人故事。