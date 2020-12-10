我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普也適用！YouTube將刪「大選舞弊」指控影片

「為川普買下出生屋」募捐 目標300萬、現僅125元

勇闖紐約猶太圈的女子

米奇淋

移民洛杉磯之前，先待了花都四年，享受一切的美好浪漫；之後移居美國，回想初來乍到人生地不熟的創業甘苦，有如不入虎穴，焉得虎子般的緊張辛酸，真是不足為外人道，尤其是那段單槍匹馬勇闖紐約、嘗盡汗水與淚水交織的創業過程中最難忘懷的奮鬥史。

因緣際會之下，我做生意的對象大部分是猶太人（是的，那些生活在紐約，頭上戴著小帽子的傳統猶太人），都說猶太人和中國人做生意是最厲害的，但我想我是特例少數不厲害的中國女性吧！

剛開始與猶太人接觸做生意，我需要出差從洛杉磯飛到紐約去與他們開會接洽。與猶太人預約開會，除了要先送出樣品，還要留下包括下榻飯店等聯絡資料。而想與他們做生意，如果你下榻在汽車旅館之類的旅店，那是沒有機會或是機會渺茫的，所以我每每下榻在曼哈頓的五星級飯店，每晚動輒四、五百美元，住得我好心疼，但是沒有選擇，在當時這是令我深感挫敗的無奈。

第一天約好下午一點鐘的會議，我在一樓門廳等候到五點，整個下午看著整棟大樓人進人出，除了櫃檯的兩位人員是猶太女性，加上我自己是女性之外，沒有任何女性進出大樓辦公室，更別說是亞洲女性了。到了下午五點，一位櫃台人員告訴我，下班時間已到，會議改明天上午十一點；第二天、第三天、第四天都是如此這般戲碼，我就這樣端坐一樓，觀看猶太男士進進出出大樓談生意，就是沒有我的份。幾天下來，進出的每一位都視我有如動物園裡的猴子般，有一次彷彿聽到自己內在的聲音傳來：「別等了，回家吧。」頓時淚水不禁模糊了雙眼……。

第五天下午，大概毅力被感動，我終於和小帽子先生見面了！一開始他們說只給我十五分鐘時間，但三個小時之後，當我離開小帽子先生的辦公室，也拿下了與猶太人的第一筆訂單，金額雖然不大，但是我很清楚，猶太人佩服中國人的毅力、鍥而不捨和不卑不亢等精神！最後小帽子先生親自送我下樓，兩位女性櫃台人員用無法置信的眼神目送我離開。

猶太人和中國人有一個很大的不同點，就是他們很團結一心，也從來不互相挖角人才，而且會互相介紹他們認為優質又便宜的產品，後來他們還真幫我介紹了不少買家，有些買家之間還是堂兄弟的關係呢！

生意過程中也曾發生過多次危機，遇過他們狡猾砍價，或是拖延戰術，而我已能從容淡定應對，與他們生意往來，需要讓對方了解「你很行，我也不弱」的對等關係。

移民是一條漫漫長路，創業更是步履維艱，流過的淚、受過的傷、忍下的氣，都是在累積日後發光發熱的能量。這一路走來，我忘記了自己還有嗜好、興趣、夢想；曾幾何時，我也愛填詩作詞，也愛風花雪月啊！我曾經年輕，曾經不畏艱難的獨闖紐約猶太圈；而現在，我開始提筆，開始追想那個幾乎已經忘記，卻與自己有關的動人故事。

猶太 紐約 中國

上一則

受禮就要悟

下一則

種桃人

延伸閱讀

紐約市民僅半數願打新冠疫苗 白人意願最高

紐約市民僅半數願打新冠疫苗 白人意願最高
皇后新區長理查茲就職 將設移民中心

皇后新區長理查茲就職 將設移民中心
為老樣子乾杯

為老樣子乾杯

返紐參選眾議員打前站 退役軍牧熊焱訪中華公所

返紐參選眾議員打前站 退役軍牧熊焱訪中華公所

熱門新聞

張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

2020-12-02 19:56
吳孟芸∕圖

我也有憂鬱症

2020-12-05 02:02

退休老醫生的感言

2020-12-04 02:01
「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

2020-12-06 14:08
金庸，攝於1983年9月初。（本報系資料照片）

金庸為什麼寫不出傳記

2020-12-03 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

華裔姊妹返家團聚遇車禍 普大博士姊身亡 MIT妹腦死

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

父母來自台灣 戴琦將出任首位華裔貿易代表

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億

廣東超狂奢豪婚禮 宴客1桌6.8萬人民幣 2集團聯姻砸近億
送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

送餐公司DoorDash上市 史丹福「華裔三劍客」晉身億萬富豪

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗

兩人出現副作用！英警告：嚴重過敏不應接種輝瑞疫苗