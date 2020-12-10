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種桃人

平心

在我的公寓陽台右前方是一大片公用的草坪，草坪的另一頭與我的陽台遙遙相對處，住著一位身材高大的中年男士，我每打開落地窗，常看見他頻頻出入他的客廳及小庭院之間，而分隔著他的小院子與外面那一大片草坪的，是一道約六尺高的圍牆。

我從沒注意他小院落裡種了些什麼植物，顯然他是個喜歡園藝的人，因為一年四季總有枝葉或花朵疏疏落落地翻出他的籬牆。

兩年前的夏天，偶然間發現他的小院裡種有一棵醒目的桃樹，枝葉茂盛，結實纍纍，從挺直的樹幹延伸出來的一株枝幹，不安分地越過了籬牆，攀懸在牆外，大小枝幹上掛滿了深紅色如網球大的桃子，令我驚訝不已。

在我們這幢公寓內鮮有住戶種植果樹，最常見的是種些大小不一的盆栽植物，一棵長得這麼健壯的果樹不免引起我的好奇心；自此我每天打開落地窗站在陽台上，總忍不住會對那掛滿鮮艶欲滴果實的桃子樹多看幾眼，覺得能在侷限的小院落內培育出如此壯觀美麗的果樹，實非易事。

日復一日，只見愈來愈多誘人的桃子在牆裡牆外爭相展露招搖，我心想這麼紅透的桃子，應該是可摘採享受的時刻了，何以主人仍未有行動，他在等待什麼？

有一天我遠遠瞧見有一張告示，懸掛在籬牆上的一枝樹幹上，我無法看見上面寫些什麼，正納悶著，隨即想起曾經在附近散步時，見過在前院種植有果樹的人家，在果實接近成熟前為了防範捷足先登的不速之客而張貼的警示，難不成這也是類似的警告？諸如「這棵桃樹是私有的，果實雖攀懸在籬牆外，並不表示可以擅自採取，要求大家自重，以免難堪」之類的話。

直到有一天，枝幹上的桃子大大減少，我想他終於摘下熟透的果實了。然而告示猶在，好奇心驅使我去探個究竟，於是我趨前以手機拍下那張告示，回家細讀後，完全出乎我意料之外，上面字體印著：「是的，你可以自取一個桃子，甚至兩個也無妨，但是希望你留給其他愛桃人也能分享我收穫的喜悅。」下面以較小字體印著：「這棵桃樹是『美雪』（Snow Beauty）品種，它的果實大，有鮮艷的紅色外觀，有白雪般的果肉，是桃樹品種中最甜美的一種。假如你們摘取稍軟成熟的，可立即享用，若是摘取較硬的，你需要放幾天待它熟透後再吃……。」洋洋灑灑一大篇，看完我不禁自責起來了。

這是個多麽善良、慷慨又周到的人！為了彌補我對他的誤解，我立即以黃色的貼紙寫上：「你是個善良的好人！」然後越過草坪走到他的籬牆邊，將它貼在那張告示上。

我有緣見識了這棵桃樹，它讓我由衷敬佩一個與我素昧平生者的善行；另一方面我需要為自己的貿然假設及偏見，對這件事做一個補償。我相信種桃人可能以為，我放的那張黃色貼紙是摘桃人對他慷慨分享的感謝，這不也正是他應得的讚美嗎？

感謝這位無名的種桃人為我上了一課。我們經常會有先入為主的觀念，因而作出自以為是的判斷。生活在這大千世界裡，真是隨時隨地都有學習不完的功課。

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