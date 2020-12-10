每年到了大學招生 的日子，學生通常都會向他們的顧問輔導員、數學或英文老師要推薦信。每年我的AP微積分班上有一百多個學生，其中畢業的差不多有三分之一，幾十封信也夠我忙好一陣子。

有些學生等到最後一天才驟然記起申請截止期限，連夜寫一封電郵要我幫忙。雖然匆促，我想只是舉手之勞，也不便拒絕。每當大學放寒假、春假或暑假，學生們總會回到學校來看我，告訴我他們在大學的學習和生活情況，甚至提起如何運用我教他們的一些微積分訣竅在班上出盡風頭的趣事，看著他們高興的樣子，就覺得推薦信沒有白寫。

三十年過去，究竟寫過多少推薦信連我自己也記不清，但那些特殊的場合倒也印象深刻。例如畢業後要念研究所的、要轉系的、要求職的，他們需要推薦信時仍會找我。我也樂於花點時間，有求必應。

晚飯後，我還在看電視時，手機「叮」一聲，一個學生來電郵說她需要一封申請入學大學推薦信。她說她遲疑了很久，不知我是否願意替她寫，但再過兩個星期就截止了，只好硬著頭皮問。看名字，是今年剛到我班上的學生，由於新冠疫情 ，上課都是遠距學習。她上課時沉默寡言，但放學後總會問一些問題。她的數學基礎嚴重欠缺，不過非常勤奮，成績也勉強過得去。

我告訴她，現在推薦信都是由推薦者把信上載到申請網址，只需告知大學當局我的電郵地址就可以了。同時，我要她提供給我一些讓我更了解她的資料如：是否是家裡第一代上大學？是否來自低收入 家庭（沒有貶意，因為我的學校百分之八十五學生是低收入家庭）？是否有特別技能專長？是否有參加課外活動？總共修了多少AP學分？畢業班的排名等問題。

不到十分鐘，她回了一封長信。一讀，我不禁動容。我仔細讀了三遍，她並沒有直接回答我的問題，而是敘述了一件我做夢也想不到的事情。

一，她父親在她五歲那年死於過量用藥，一名男子進入她的生活並持續了十年。 由五歲至十五歲，一直虐待和擺布她。因此十年來，她無法結交朋友、無法與家人聯繫，也無法在學校以外從事其他活動。二，此人嚴控了她的生活，並在性、肉體和精神上虐待了她。長大對她來說從來都不是一件快樂的事。十年來，她曾嘗試過幾次自殺未遂。三，兩年前，她決定鼓起勇氣說出來，該名男子因此而被判入獄。之後為換一下環境而轉到我的學校，從錯誤中汲取教訓，學會如何愛自己，自我改善以及如何從自身狀況中成長。

我開始明白為何她總是沉默寡言、為何她的數學根基那麼差、為何課後她總是辛勤地問功課。我沉思良久，毫不猶豫打開大學寄來的網址鏈，開始為她寫信。由於隱私，我決定不提起她那悲痛的往事，只約略向大學交代她有一個不幸的童年和青春期。信末，我特地加了一句話：「請賜予這個在悲傷中站起來的受害者一個得到大學教育的機會，她比任何一個在正常健康環境中長大的孩子更需要關愛和輔導。」