圖/鍾偉明

從來也沒有想過減肥這檔事，年輕時新陳代謝好，工作忙於賺錢，根本沒時間吃喝，所以也不曾胖過，常自豪自己是怎麼也吃不胖的體質。後來找到老公，更沒想過用身材美色抓住男人，如果真是這樣以外表取人的男人，不要也罷。

後來中年進入老年，體重每年一兩磅增加，也視為理所當然，老公又是個善良貼心的人，常愛說噁心又非常窩心的甜言蜜語：「你愈胖愈老我愈放心，不管你變得怎麼樣美醜，我都是愛妳的。」於是我更是有恃無恐，有很多藉口讓自己變胖：胖的抵抗力高，有本錢生病；萬一碰到飢荒有脂肪消耗，經得起挨餓。不知不覺，現在是我有生以來，除了懷孕之外最有分量的時候。

體檢報告顯示三高 都已臨屆邊緣，醫師和九十多歲高鹷老爸都說：「妳不要再胖了，減五公斤重量，對於血壓 、脂肪肝、打鼾應該會有些幫助啊！」老公也說：「妳不試怎知沒用呢？」大姊也說：「我們家也沒有肥胖 基因，妳怎麼把自己搞成BMI指數超標？」

家人的關心，為了健康，於是我開始我的減肥計畫，日走一萬步，少吃多動，一個多月下來，體重還在範圍內上上下下，要保持不增加都很難，而且壞習慣已養成，要管住自己的嘴、忌口、少吃甜點，真是很難做到，常常賭氣說：「寧可撐死也不願餓死。」日走一萬步也經常打折扣。

女兒說：「少吃多動太不具體，妳要計算卡路里，嚴格做到，媽媽加油。」老公的理論：「目標要設遠大，如果做不到百分之百，做到七八成也相當不錯了。」好吧！我就狠下心日走兩萬步，如果做不到，打個折扣也有一萬五千步，每日進食時間從早上七點到下午七點，其餘時間不可進食，吃前、吃後，運動前、運動後都要量體重，早睡早起，少打電動。

這才發現我每餐吃入體內的食物有多重啊！去爬山走路兩萬多步後回來，體重可以正負三至四磅，於是我開始有信心，每日走路也愈走愈輕鬆，常常找機會讓自己多走路，推購物車走去超市購物，走路去餐廳用膳或取餐，一個來回就是三四小時，也漸漸讓自己不要吃到過癮，要有節制，三周輕鬆甩掉了五、六磅的肉，身體明顯感覺輕鬆多了，坐著的時候沒有圓滾滾的肚子壓迫著自己，每天爬山走路也養成習慣，一天不走就覺得不舒服。

想起子曰：「性相近，習相遠。」原來改變我們人生命運的是習慣，每個人的個性是很接近的，但是習慣不同，才會造成不同的命運。

身體是自己的，自己不照顧好，想要靠藥物、靠醫生是沒有用的，只有自作自受，自討苦吃，我們的身體每一天分分秒秒沒有休息的運作，完成我們的理想，從不懈怠，我們怎忍心去折磨它，只因為自己過癮吃得太飽，因為自己懶惰，不活動筋骨，折磨自己的身體到全身痠痛。父親常說：「我們的身體就像一部機器要經常保養，小心使用，才可耐久如新啊！」「愈吃愈饞，愈睡愈懶，凡事要有度，拿自己的身體過不去，受苦的是自己。」

養成良好的習慣，過健康的生活，多接近大自然，經常量血壓，量體重，留得青山在不怕沒材燒。