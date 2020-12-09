前幾天從網站讀到有關「黑手」小提琴手─呂振益先生的介紹，這位被人視為不可能的黑手，沒有什麼音樂背景，怎麼會這麼熱愛古典音樂？甚至成為小提琴手，三十年後可以在台灣 小巨蛋演奏。

雖然他自認他的琴聲沒有專業般的水準，但其上進與堅韌的人生讓我十分感動，我想這比他的琴藝水準還重要和珍貴。

回想「音樂」在我生命中有多重要？在五、六○年代，全班約七十位學生中，大概只有一位學鋼琴。跟呂先生一樣，我的父母沒有受過什麼教育 ，沒有音樂素質，能把我們養大、接受高等教育，已經很了不起了，是什麼因素使我這麼喜愛古典音樂？我想跟我從小在教會長大有關。

小學六年級時，因為禮拜天學校要補習，無法到教會，所以周六晚上就跟著哥哥姊姊參加教會聖歌隊。除了一個小收音機，家裡沒有什麼樂器，但神給我們最好的樂器─歌喉。每次從教會回來，我們就在家裡練習四部合聲，儼然像一個小詩班，家裡充滿著聖詩的歌聲。我想識譜、音感及喜愛唱詩大概從那時不知不覺培養起來。

哥哥們喜愛聖樂及古典音樂，所以在我們家裡聽不見當時的流行歌曲、甚至是校園歌曲，直到現在有人在談當年的歌星、社會或校園流行的歌曲，朋友都笑我：「妳怎麼那麼孤陋寡聞？」當時廣播節目很少有古典節目，大概只有「中國廣播電台」早晚各播放一次、由趙琴主持的「音樂風」。那些年間，這個節目陪伴著我長大，古典音樂逐漸融入我的血液裡。

四哥是我們家最喜歡音樂的人，小學時期就常代表學校到電台獨唱，家裡沒有經濟能力培養他往音樂專業走，高中他進入師範學校，藉著學校公費補貼，存錢買了第一支台製小提琴，不是因為他獨愛小提琴，而是小提琴比較便宜，並自己開始找老師學。師範畢業之後，四哥一生擔任小學老師，帶領學校合唱團、也成為小提琴老師。

我記得四哥年輕時跟我說過：「我拉琴，除了因為喜愛音樂，主要是為著年老時，還可以拉琴，不會無聊。」

不到二十歲就在教會帶領詩班、直到現在已經將近八十歲，去年九月開始帶一個老人詩班，他告訴我，這個詩班使他年老的生命更加有意義。他每天還是拉琴，他是我們家六個兄弟姊妹中唯一不需要服藥的人。藉著他把小提琴文化及樂聲帶進我們的家，至今我獨愛小提琴、弦樂四重奏可能受到他的影響。

二哥也很熱愛古典音樂，他是中學英語教師，一生花最多的錢是買書、唱片及音響。他家保存傳統的大唱片。每次我回台灣都住他家，在他家聆聽音樂是一大享受！當時我總是請他幫我錄一些音樂卡帶。幾年前二嫂去世，我想古典音樂成為他很大的安慰及陪伴。

一九九○年移民紐約 至今，還是不太有機會去林肯中心、卡內基音樂廳，但每天二十四小時的基督教電台及古典台已經讓我享受不盡了。無論做家事、讀書、寫作……，總是有聖樂、古典音樂陪伴著我，使我想起「音樂風」的時代，可說是古典音樂荒蕪的沙漠，但對我而言，中廣的「音樂風」好像是沙漠中的一片綠洲。