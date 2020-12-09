畢業已三十年和我一直保持聯絡的台灣 學生小棋，有一天向我吐苦水說：「最近實在太忙，每天都為教會媽媽如何使用我送給她的禮物而頭昏腦脹，焦慮不安，疏於問候，請老師務必諒解！」

原來是每回他們一家團聚的時候，兄弟姊妹每個人都在低頭滑手機 ，似乎各個都是「滑」時代的智者，同坐一桌卻是沒有交集，無心飯食，害辛苦半天、做了滿桌佳餚的老母親很是生氣，也很是不解，這些孩子們明明說是回家來看望母親，結果卻是各自為政，相見有如不見，幾乎連抬望對座手足一眼的空檔都沒有。

她說母親七十五歲生日的時候，她詢問媽媽要什麼禮物？結果媽媽居然毫不遲疑的就乾脆回答：「我也要跟你們每個人一樣，有一個蘋果 手機，我要嚐嚐你們這樣滑來滑去的滋味，到底有什麼樂趣？」

孝順的女兒笑著對媽媽說：「媽媽你的胃口可不小喔！這一台手機的價錢可是挺昂貴的，但是別擔心，一切包在我身上。」

手機果然來了，對一個老人家來說是多麼興奮，但是在背後又含有多麼多的擔憂，畢竟要與時代接軌，是要付出多少的代價來努力學習，才能夠充分體會滑機的樂趣呢？

結果出了巨款的女兒，從此回家吃飯的時候就再也沒有時間來獨樂樂了，因為勤奮的媽媽實在問題太多，從基礎開始教，一步一步的往上提拉，母親是晚年好學，但是力有不殆，從沒學過電腦，個性又急的她，如蝸牛爬行，即便是絞盡腦汁，努力做筆記，也禁不住腦力向下紮根的寫實，常常是今天學了，明天忘，這下子「老師」可真是一個頭兩個大，媽媽怎麼反應如此遲緩？這麼簡單的一個觀念，為什麼都無法輸入她的腦袋裡去呢？

沒做過老師，在銀行擔任經理的她，怎麼懂得循循善誘的教學技巧呢？每天上班為公司業績已經搞得焦頭爛額 ，壓力重重的她，在工作時不過發揮領導權威，員工自然聽從指導，做起事來一切順當；怎麼知曉下班後，才踏進家門，媽媽的提問電話就接踵而來，而且語焉急促，固然是求知若渴，可是一遍又一遍重複的敘述後，她的耐心就失控了，冷不防敏感母親的埋怨就接著到來：「那妳幹嘛要送我這台手機呢？既然送了，當然就要把我教到會呀！」

母親半威脅半撒嬌的話語，真是令小棋哭笑不得，只得再次鼓起耐心，細說從頭，真覺自己是種了芭蕉，又怨芭蕉，如果沒有買進這台智慧手機，或許她的智慧也不會受到這麼大的考驗啦！

有道是「皇天不負苦心人」，三個月後，小棋的媽媽終於興高采烈地拿著她的小蘋果，在旅遊途中滑呀滑的，不但可以大聲和兒女們報平安，還沿途地丟她美麗足跡的倩影呢！

智慧手機真是智慧啊！誰說老人不能再聰明一次？