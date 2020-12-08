我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球第一位！英國90歲老嫗接種輝瑞新冠疫苗

加州日增確診2萬例 每10人檢測就有1人染疫

鐵甲將軍肥美時

金慶松

又是秋季，馬里蘭州的藍蟹（blue crab）正是膏黃肥美時，不買螃蟹似乎對不起自己的味蕾與脾胃，也對不起螃蟹。這個秋季與親人朋友在不同的場合吃了五、六回，一種螃蟹多樣作法，讓疫情蔓延下的美東深秋也有不少小確幸。

十月初去亞洲店買螃蟹，母蟹似乎還很小，但已有黃帶膏，一簍的價錢是六十五元。挑了二十隻螃蟹，約十元，實在便宜。基本上，螃蟹得選大的、重的、生猛的、會抗拒的。公的肉質較佳也較貴些，母的膏黃引人垂涎，美國人較愛公蟹，亞洲人嗜吃母蟹。好友安老師買了一簍螃蟹，蒸食之外，兼享受弄蟹逗孫之樂。一些螃蟹三四天未曾進食，還都活蹦亂竄，鐵甲將軍實在太強壯了。

享受美味之前要先處理食材。螃蟹生於海中泥地，易髒，以牙刷在水龍頭底下刷洗，將黑泥、污垢清除是必要的處置。左手持蟹，右手拿牙刷，持蟹的手拇指頂著蟹腹，四指按著蟹殻，是經驗之持。母蟹有花木蘭的勇猛，壯健的兩螯頑強抵抗，八爪極力揮舞，左右鬥智。這抓的功夫、刷的技術，我要教長子，他敬謝不敏。當然，持蟹的手戴著手套會較安全些。也有權變的方式，以熱水淋上蟹身，將螃蟹燙得暈頭轉向不著北，戰鬥力減弱後，較易為八爪將軍刷洗。

螃蟹的做法與處理或簡或繁，最簡單的莫過於清蒸，刷洗淨的螃蟹放入蒸籠蒸個十五至二十分鐘，就是一鍋大紅蔥綠、鮮艷美味。中式吃法：沾醋配薑絲；美式吃法：覆老灣（old bay）、沾奶油，兩種吃法都能襯托蟹將軍的鮮美滋味。這老灣調味料是草藥、香料和辣椒的混合物，黃粉狀、味香鹹，它起家之地正是馬里蘭州的巴爾的摩市，它在美東、美南都是風行的海鮮配料。

我愛中式的蒸螃蟹，長子懷念路易斯安那州的煮螃蟹。他曾多次與朋友在美式的海鮮店暢食。基本上就是螃蟹湯，加入玉米、土豆等素菜。某晚一鍋蒸、一鍋煮，蒸煮齊下，同時出鍋，各具風味。那素菜螃蟹湯鮮美，玉米、土豆也帶著蟹香。當然，我這中國胃還是偏好那一鍋蒸蟹。一家人螃蟹由熱騰騰吃到冷，長子連續吃了七、八隻，解了饞，說：「可以一個月不吃海鮮無妨。」

有一回忻大姐做寧波式年糕炒螃蟹，這清理螃蟹、去殻、切塊的活就落在我身上。大姐除了蔥薑蒜等配料外，還有自製的XO醬等等秘方，又炸又炒又悶，尚未出鍋已香飄滿室，一小桌的好友嚐到那久未享受的炒炸螃蟹，啜口美酒，真是令人熱淚盈眶！小妹突發奇想要做螃蟹餅（crab cake），將蒸過的螃蟹掰開、拆解，再將膏黃蟹肉由不同的「密室」裡剔出來，精雕細琢，費工又耗時。吃貨呀，為了吃，辛苦又何妨！

螃蟹不僅在生活中，更在文學裡。《紅樓夢》中有詩：「螯封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香。」點出螃蟹的硬殻與大螯，享受嫩玉紅脂費工夫，多數人需要夾子、錘子等工具，餐桌前常見一陣夾、一陣錘，夾起錘落，夾子與鐵錘齊飛，殼紅共臉頰一色。吃螃蟹我有著自豪的真功夫，完全不用工具。兩手握著螃蟹，擺好位置一扳，殼、體立即分離。對付螯殼，我就靠著口內的虎牙，擺對位置與角度，牙夾殻裂，就是美味；某些藏在細微處的蟹肉，螯尖就是我的工具，剔挖得乾乾淨淨，絕對不浪費那雙雙滿與塊塊香。

鐵甲將軍肥美時，堆盤色相喜先嘗。

馬里蘭州 美國 疫情

上一則

母親百歲全家福

延伸閱讀

水族館螃蟹大打出手「角角過招」 網笑：影片有魔性！

水族館螃蟹大打出手「角角過招」 網笑：影片有魔性！
發生了什麼事？ 上海這個小區一日三餐都在吃土豆…

發生了什麼事？ 上海這個小區一日三餐都在吃土豆…
合理膳食／泰式炒泡麵佐酸辣海鮮涼拌

合理膳食／泰式炒泡麵佐酸辣海鮮涼拌
九月影院（一○）

九月影院（一○）

熱門新聞

張曉剛「血緣—大家庭2號」，以9803萬,000港元成交，一舉刷新藝術家拍賣紀錄。(圖:佳士得提供)

佳士得香港秋拍締「天價紀錄」亞洲市場大爆發

2020-12-04 19:43
拍前低估價1億2000萬港元的常玉「八尾金魚」，以約1.7億港元成交。(圖:香港佳士得提供)

身價直追裸女畫！常玉「八尾金魚」拍出1.7億港幣天價

2020-12-02 19:56
吳孟芸∕圖

我也有憂鬱症

2020-12-05 02:02
「北沼計畫」打算籌措600萬美元，要把托爾金生前曾居住的寬闊宅邸，改造成紀念這位奇幻小說作家的博物館。（取自臉書/ProjectNorthmoor）

魔戒演員擬募資600萬元 買下原作者托爾金故居

2020-12-06 14:08

退休老醫生的感言

2020-12-04 02:01

養兒伴老

2020-12-02 02:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪

影／Zappos華裔創辦人謝家華猝逝 人生最後半年陷沉淪
共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議

共和黨參議員指中國有5千年盜竊史 華人請願抗議
「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光

「不是唱反調」 加州多人違反居家避疫令 真實想法曝光
多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬
美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同

美公衛局長：這波疫情升溫與之前狀況不同