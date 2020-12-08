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低科技人

馬文鳳

社會上一般對理工科畢業，在鴻海、雅虎或谷歌這種電子大公司工作，年輕多金多股票的人，通稱他們為「高科技人」，事情有正就有反，那是不是也有「低科技人」呢？有的，因為我就是。我在台灣讀的是國立大學，來美國也拿到碩士學位，工作能力也不差，但是一碰到「科技」這兩字就斷電了

話說生平第一次見識到科技產品，是四十年前服役的時候，當時同寢室的周君回台北休假，帶回來一個新力公司暴紅的新產品「Walkman」，俗稱隨身聽。只見他老兄把音樂卡帶往小巧玲瓏的機盒一裝，耳機一塞，就可以邊走邊享受音樂，洋派得很。

我當時看了只是心裡在想，這不是吵得「耳根不清靜」，有啥好？後來有機會搭長途飛機，為了打發時間寧可看「默片」電影，也從沒戴過耳機。多年後我成家有了女兒，每次出門只見她往車裡一鑽，安全帶一繫，耳機一塞，就進了自己的世界。

女兒後來去英國進修，一天我整理家竟然發現好幾張她打工時的薪水支票，我說她是中了樂透錢不當錢了？女兒解說，原來她用手機把支票前後照個相，傳送到銀行就完成了存款動作，我聽了嚇一跳，幸好沒有自作主張去銀行「補存」，要不就鬧笑話了！

二十多年前，同事林君買了台全新的賓士休旅車，非常拉風，開了一兩年後有天對我說：「儀表板一堆按鈕到現在都還不會用」，我聽了不禁莞爾，因為我也是，只要空調有冷風，音響會出聲，車窗能上下，車子裡其他的按鈕我一概不碰。

後來家電產品也開始電子化，前年到布拉格自助遊，住的是民宿，深夜肚子餓了於是煮方便麵吃。我說怪了，廚房的爐頭檯面是一片黑鴉鴉的玻璃，也不見火眼和瓦斯開關，真考倒我了，東摸西按才搞清楚，原來這是電子爐，開關和火力控制就藏在玻璃面裡，用觸摸來調節。那晚花了一個多小時，麵是煮熟了， 但退房後有沒有把那個爐頭的電子系統「觸摸」壞，到今天都還是問號。

隨著時代進步，有了手機和電腦，但我一向謹小慎微，沒本事招惹駭客和病毒，所以除了上網看新聞、收發個信件、照幾張照片、和家人朋友賴(line)來賴去，其他什麼臉書社交、亞馬遜網購的一概「禁」而遠之。話說今年也是大學畢業四十年同學會，因為疫情，主辦人很貼心為海外無法參加的同學設立Zoom視頻，這對我又是一大挑戰。

因為時差，我深夜三點起床，按照指令輸入後，我看到了台灣現場，但螢幕畫面卻沒有我的人頭像，熱心同學們紛紛指點如何操作，最後搞清楚了，原來是我用了近十年的筆記型電腦根本就沒有內置的攝像頭，是當時還沒有這種科技，還是買了便宜貨？無從得知。

已是耳順之年，我想我這一生就只能安心認命的當個低科技人，簡簡單單的過日子了。

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