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母親百歲全家福

達偉

在我們兄弟姊妹小的時候，父母和我們拍過幾次全家福照，那時我們都住在家裡，大家在一起拍照不是難事。文革期間，我們兄弟姊妹中有三人都「上山下鄉」去了，而且在三個不同的省分務農，從此以後，全家人再也沒有生活在同一屋簷下了。

年復一年，在外地的我們分別回老家探望父母，也有過多次家庭聚會，但全家人湊齊的機會不多，所以這段時間全家福照片拍的很少。再後來，我們各自成家，也有了自己的孩子，如果要拍全家福照，就得是幾個小家庭合在一起的大家庭成員合影，難度就更大了，尤其是我們有的已移居海外，互相見一次面都得坐飛機飄洋過海。

二○一八年，我的兩個姊姊分別從北京和上海飛往我母親和我哥嫂居住的溫哥華，太太和我也在同一時間從美國趕去那裡。期間母親和我們兄弟姊妹五人合影，還有我嫂嫂和我太太加入的七人合照。遺憾的是，我父親早就離開了我們，我的兩個姊夫也先後因病去世，要不然的話，我們就能有一個十人的全家福照。

我們的下一代以及他們的子女也都來看望過我母親，但都不是在同一時間來的，所以我們家三代和四代同堂的全家福照一直沒有拍過。

我母親生於一九二○年，今年十月就滿一百歲。由於疫情的關係，我們不能去為她老人家祝壽。姊姊建議全家人在網上聚會，為百歲的母親祝壽，並想辦法拍攝網上全家福。

年初，溫哥華一些養老院發現有老人感染新冠病毒，當地政府隨即對各養老院採取封閉管理措施，禁止家屬探視，我哥嫂便將母親從養老院接回他們家裡住。現在我們兄弟姊妹每天都在同一時間上網，通過微信的群聊模式，和母親視頻通話，並引領母親做保健操。微信群聊的視窗可以截圖，所以做一個截圖樣式的全家福照並不難，還可以製作大家一起唱「祝你生日快樂」歌曲的短視頻。

但我們想要將我們的下一代和再下一代也納入祝壽和拍全家福的活動，這就有點難度了。群聊視窗最多可有九個小窗口，這樣的「九宮格」可以讓我們一家四代十七個人同時在視頻中上鏡，問題在於中美加三國有時差，人員都分散居住，需要尋找一個適合每個人的時間。

於是我們選在母親生日前的那個周末，不影響上班和上學的作息時間，還要確保截圖時每個人的臉部表情都在最佳狀態，唱生日快樂歌時的聲調能夠一致。為此我們做了很多準備工作，還進行了多次測試。

那天拍全家福照片的結果令人滿意。截圖做了好幾幅，之後由我外甥進行篩選，並重新拼接，以確保每一格中人物的表情都讓人滿意。外甥將我母親的照片置於九宮格中間，然後從左到右，從上到下，分別是我們大家庭的第二代和第三代及他們的孩子。

這是我們在這個特殊的時期，用特殊手法拍攝的，一個具有特殊意義的母親百歲全家福。

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