日前，久違的中學同學從國內發來短信：「近冬底了，聽說美國疫情 反撲，你們怎麼樣？」我心說，還能怎麼樣？雖然還沒被病毒撲倒，但早已被連續在家煮了兩百多天飯之後的「六神無煮」給難倒了。不過打完這些字，又覺得都是些碎碎念，於是就簡言回道：「我們一家平安無事，還是老樣子，多謝掛念。」不久後，得其回發紅酒一杯，後面附字：「為老樣子乾杯！」

本來應該關機了，我卻被最後這句話抓住眼球。原來，「老樣子」與紅酒搭配，也可以生出這般喜感，也可以成為亮眼的祝福。「老樣子」三字，似擺在杯盞旁的文字開胃小菜，撩人咀嚼箇中滋味。

曾幾何時，我們都希望自己不再是老樣子，因為老樣子無非代表著平淡無奇、乏善可陳、甚至一潭死水般的庸常。有人因自身還是老樣子而自艾自怨；有人因配偶還是老樣子而嫌棄生厭；更有人因日子總是老樣子而怪東怪西，怨天尤人。然而瘟疫大爆發的二○二○年，全球千萬人感染，百萬人死亡，多少人留不住親人，多少人守不住完整。也許它定意讓我們學會的，就是珍惜眼前，知足常樂，下調生存標準，上調涵養水平。

今春四月，我高中同桌兼半生閨密——蓮，同兒子被迫上演 一齣「紐約 大逃亡」。她同我一樣是中年母親，原本在春節前飛到紐約，與畢業後剛找到工作的兒子團聚過年。節後國內新冠爆發，為了避免回國感染，她退了事先買好的機票，滯留紐約觀望。誰知望著望著，紐約就成了「美國武漢」，且一發不可收。

愈演愈烈的疫情，將他們母子阻隔在兒子租住的公寓樓裡的一間窄屋，每天靠網路和電話減緩囚禁感。我們通話時她告訴我，從早到晚乃至半夜，他們一直被救護車的呼嘯聲包圍著，吃不下、睡不著、熬不出頭，娘倆到了崩潰的邊緣。

就在枝葉吐芽他們卻看不到希望的人間四月天，娘倆像太空人一樣，裹在緊繃繃嚴實實又悶如罐的全套防護服裡，倉皇出門，以好幾倍的票價、飛行時間以及回國後隔離十四天的代價，千迴萬轉到了家。只是時差還沒調過來，兒子就收到來自紐約的郵件通知：疫情帶給公司重創，不得不大幅裁員，他被解雇了。

一籌莫展中，屋漏偏逢連夜雨。因離美前匆忙退房，沒有妥善處理信件代收委託，移民局發放給他的臨時工卡EAD遺失在郵寄中。而缺了這張卡，意味著從學生轉換到工作過程中僅持有過渡身分的他，再也無法在美國順利入關！一連串的打擊使他一蹶不振，而本來身體不佳的蓮也跟著大病一場。

蓮後來在電話中悵然地對我說，她兒子到美國讀書後找到工作，是全家人努力十幾年的成果，沒想到就這樣毀於一旦。她真希望這是一場夢，夢醒後，一切還是老樣子……。

二○二○年天災人禍、風雨飄搖，蓮一家的遭遇僅是冰山一角。夏天「黑命貴」的運動中，多少店面關門停業；秋天加州連綿不斷的山火中，多少人痛失家園。在種種前所未有的坍塌垮落中，人們期待安定穩固，人們渴望歲月靜好，而那些所渴望的，又何嘗不是我們於昨日熟視無睹甚至抱怨不休的「老樣子」？

如果把老樣子比作一只杯，那麼不妨重溫一下繆塞那句意味深長的話：「我的杯很小，但我用我的杯喝水。」無論杯大還是杯小，無論杯內是酒是水，都會珍惜生活賦予我們的那一份平淡滋味。

辭舊迎新之際，讓我們為老樣子乾杯！