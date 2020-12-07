我是個怕冷的人，每到秋末初冬時節，就開始打點過冬的各項用品。先生總笑我：妳的冬天來得早啊！我說：未雨綢繆嘛，免得臨時亂了手腳。主要是我太怕冷了。

都說頭部最敏感，冬天出門一定要戴帽子保暖。各式各樣的帽子我很多，還可以選擇式樣顏色搭配衣服。我的脖子似乎比頭更先覺得冷，早早豎起高領毛衣保暖脖子。後來知道我怕冷的朋友送我一個圍脖，柔軟鬆緊自如的毛料圍脖，沒有高領毛衣擠得太緊的難受，從此我喜歡上那條圍脖，寒流來的時候，它貼身成天陪伴我，寒天凍地更是感謝朋友的那一份溫情！

年輕的時候開餐廳，常常提重物。那時妹妹就說：「姊，妳這樣天天提重物老了腰和膝蓋都會出問題。」那時為了謀生沒想那麼多，也沒想到「老」來得這麼快，腰和膝蓋的疼痛都像孵豆芽慢慢冒出來。

那年回台灣 ，好友瑞美送我一個圍腰，「希望對妳的腰痛有點幫助」。棉線的圍腰織得緊密，要用點力氣拉上腰部。一旦拉上可真像腰部建了一堵圍牆，穩穩實實能遮風擋雨般，除了保暖，還給脊椎定位，除去了我常常扭到腰椎的煩惱。

我有時趕著什麼事，一個快步或一個轉身就扭到腰，總要像蝦米般弓腰駝背一段時間才能復元，有了圍腰，這情況就很少發生。非常感謝瑞美給我的保暖又保健的圍腰。

住在紐約 的姪女知道我膝蓋痛，她說紐約什麼中國 保健用品都買得到，替我買了兩條大陸的藥用護膝寄來，說因為有藥，不要水洗，隔段時間曬曬太陽就好。我戴上護膝，覺得保暖舒適，似乎疼痛也減輕了些。只是夏天常常出汗，到六、七月份就不能戴了。長時間使用，太髒了我也顧不得姪女說的不能水洗。洗過幾次護膝原來的緊密漸漸鬆弛了，戴上去常常從膝蓋滑落到小腿。請姪女再寄兩個來，說是如今斷貨買不到了。

在網上看到各種各樣的護膝用品，買了幾個，都是塑膠製作，因為不透氣戴久了會出汗。也有像軍人用的綁腿一樣，或者像三寸金蓮的裹腳布，一圈一圈的繞著膝蓋，太費事。

年齡大了，各種毛病隨著老化接踵而至。我很感謝朋友及姪女送我的禮物，讓我解除許多疼痛的煩惱。