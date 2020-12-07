自新冠病毒疫起至今已近一年了，大家留待在家似乎也有些習慣了，並且生活還變得像很有規律，每天日出而起，日入而息，正正常常到平靜無波。

但這其中也有過驚險的遭遇，加州 因九丶十月正值盛夏，天乾物燥而引發了幾處郊區的山火 ，偏火勢又逢風向的助威，快速伸展蔓延而一發不可收拾，逼得不少附近的住戶必須強制撤離，被迫成群結隊地連帶著寵物，驅車駛出家園。

最近的一次災火，就發生在距我們不遠的鄰郡，雖尚沒接近，但是也已收到警備的通知。我們自然開始為不知何處是可安身之地而惶惶不安。危難當前，我立在插滿書、卷的玻璃櫥前，心想也許只是暫時避開的話，當然除了證件排第一，再來就是錢財、衣物和飲食了，但又怕一旦真的火燒到家門，人在大難臨頭，當萬物皆須拋時，到底有沒有什麼東西是我最捨不得的？是這些歲月堆積中包含親情友情的相簿？是我多年來的寫作剪報、畫冊，還是我的心情札記與至今尚未細數到底有多少本的日記和藏書？以及有特別紀念又心愛的小擺飾？

山火漸熄後，見世報報載，有位可愛的先生，他是研究所的教授，身為擁有多年經驗的攝影愛好者，由於專注拍攝各種蟲子已二十多年，家中堆放了很多的底片和照片，因此在撤離時，他最難捨的就是一箱箱昆蟲底片，因為那是他最重要的東西。

到了立冬，天氣涼爽多了，經過此番疫情的沉寂與山火的危機意識，竟然激起兒子媳婦有了想換一個新環境住住的意圖。在我的朋友中，也有已將大屋換小或把老屋賣掉，到別州去與兒女同住的了，於是尋房覓屋開始成了全家人希望心想事成的焦點。

而現代的居家結構，為管理方便，偏向小單位的較多，不再有寬廣的前後庭院和草坪，且客廳廚房兼併，臥室也縮小了，所以想搬家適應新居的格局，別說要和曾經用心培植的花和果樹別離了，還得面臨許多斷捨的難題。

有一天我問媳婦：「我們的舊家具怎麼辦呢？」兒子在一旁說：「既是想有個新生活，就一切也汰舊換新吧」，我發慌的看著牆上掛的及桌子上玲瑯滿目擺著的，追問：「那有好多都是跟著我們從台灣 及別的國家一路保留了近四十年的收藏怎麼辦？」兒子竟大方的應諾：「好，就把車庫讓給妳吧，給妳打造一個妳想要的空間。」

是啊！凡在我們心裡占有位置的，都是我們的寶，謝謝我的寶貝兒知道，老媽媽的寶都在這個家的光陰的故事裡。