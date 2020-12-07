見「疫」思遷
自新冠病毒疫起至今已近一年了，大家留待在家似乎也有些習慣了，並且生活還變得像很有規律，每天日出而起，日入而息，正正常常到平靜無波。
但這其中也有過驚險的遭遇，加州因九丶十月正值盛夏，天乾物燥而引發了幾處郊區的山火，偏火勢又逢風向的助威，快速伸展蔓延而一發不可收拾，逼得不少附近的住戶必須強制撤離，被迫成群結隊地連帶著寵物，驅車駛出家園。
最近的一次災火，就發生在距我們不遠的鄰郡，雖尚沒接近，但是也已收到警備的通知。我們自然開始為不知何處是可安身之地而惶惶不安。危難當前，我立在插滿書、卷的玻璃櫥前，心想也許只是暫時避開的話，當然除了證件排第一，再來就是錢財、衣物和飲食了，但又怕一旦真的火燒到家門，人在大難臨頭，當萬物皆須拋時，到底有沒有什麼東西是我最捨不得的？是這些歲月堆積中包含親情友情的相簿？是我多年來的寫作剪報、畫冊，還是我的心情札記與至今尚未細數到底有多少本的日記和藏書？以及有特別紀念又心愛的小擺飾？
山火漸熄後，見世報報載，有位可愛的先生，他是研究所的教授，身為擁有多年經驗的攝影愛好者，由於專注拍攝各種蟲子已二十多年，家中堆放了很多的底片和照片，因此在撤離時，他最難捨的就是一箱箱昆蟲底片，因為那是他最重要的東西。
到了立冬，天氣涼爽多了，經過此番疫情的沉寂與山火的危機意識，竟然激起兒子媳婦有了想換一個新環境住住的意圖。在我的朋友中，也有已將大屋換小或把老屋賣掉，到別州去與兒女同住的了，於是尋房覓屋開始成了全家人希望心想事成的焦點。
而現代的居家結構，為管理方便，偏向小單位的較多，不再有寬廣的前後庭院和草坪，且客廳廚房兼併，臥室也縮小了，所以想搬家適應新居的格局，別說要和曾經用心培植的花和果樹別離了，還得面臨許多斷捨的難題。
有一天我問媳婦：「我們的舊家具怎麼辦呢？」兒子在一旁說：「既是想有個新生活，就一切也汰舊換新吧」，我發慌的看著牆上掛的及桌子上玲瑯滿目擺著的，追問：「那有好多都是跟著我們從台灣及別的國家一路保留了近四十年的收藏怎麼辦？」兒子竟大方的應諾：「好，就把車庫讓給妳吧，給妳打造一個妳想要的空間。」
是啊！凡在我們心裡占有位置的，都是我們的寶，謝謝我的寶貝兒知道，老媽媽的寶都在這個家的光陰的故事裡。
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