已有好久沒外出參加群體活動了。因為疫情 蔓延，不能與隊友一起爬山或到海邊走路，也不能到朋友家去喝茶聊天。時間一久，覺得圈在家中有些壓抑，於是院子就成了我的消遣之處。

我們居住的房屋，前後左右都被高大的樹木和花草植物簇擁著。尤其是後院，地勢較高，視野開闊。站在院子西側的涼亭，可以眺望遠方的海景與滿天的彩霞；院內的東側，是自家的一個迷你高爾夫果嶺。果嶺的周邊有假山噴泉、小橋流水，還有石榴、檸檬、櫻桃、芒果、枇杷、棗樹等果樹，組成了別致典雅的園林景觀。

疫情前我並不常去後院，只有朋友來訪時，才陪著他們坐在後院的亭子裡一邊欣賞美景，一邊喝茶聊天。自從政府頒發了居家令，我只能在家中和院子中的有限空間來回走動。散步時我常想，這次疫情讓許多人失去了寶貴的生命，許多人在經濟上陷入了困境，而我的損失，更多是精神上的失落。

如果沒有這次疫情，我會經常與隊友們結伴一起去登山健身 ；會按計畫與朋友相約去阿拉斯加看極光；會去歌唱家李蕓的住所學習歌唱。這些群體活動每次都能給我帶來的愉悅心情。如今困守在家中，突然覺得自己體驗到了張學良被軟禁時的無奈。我開始習慣性地在後院活動。

清晨起來，我來到後院的小徑散步，花叢中蝶飛蜂舞，樹枝上小鳥歡唱。蝴蝶和蜜蜂好像知道我身上沒有病毒，當我走近牠們時，依然是自顧自的盡興表演。午覺睡醒的下午，是妻子的喝茶時間，我會先分享幾杯淡茶，聽上一陣子音樂，然後戴上墨鏡，坐到後院的小凳上，背對太陽曬上一會兒。都說曬太陽能增加維生素D，提高免疫力，不用花錢就能抵抗病毒，何樂而不為呢！

我最喜歡的是夕陽快要落海、到月亮初升的這段時光。在徐徐吹來的海風中，站在院中的涼亭裡，觀看滿天的晚霞和夕陽入海的剎那。等到夜色降臨，月亮升高，漫步在花前月下，聽噴泉裡的潺潺流水，看樹影婆娑。直到睡意來臨才舒心地回到室內。

難得遇到下雨天，我會站在玻璃窗前看煙雨濛濛的山谷，聽玉蘭樹葉被敲打的聲響，感悟大自然的不同風姿。

有時候，我會在果嶺上推一會兒桿，暗中給自己定了個小目標，要練就一桿進洞；有時候，我會在石榴樹側的搖椅上晃悠一陣，甚至小憩片刻，讓自己放鬆一會兒；更多的時候，我會一邊散步，一邊聽「喜馬拉雅」裡的讀書。

這次病毒入侵，如同無數個白骨精來到人間，化做村姑伺機傷害人。人們似乎都成了沒有孫悟空保護的唐僧，敵我難分，真假難辨。如今家裡沒有訪客光臨，只好用散步、沉思、聽書、吟詩打發時光。

漸漸地，我產生了一種脫凡超俗的意念。悟出了魯迅、林語堂，張伯駒等民國名家，為什麽都對居所有院子讚賞有加。難怪文學大師林語堂在列舉了人生二十四件高興事時，把「宅中有園，園中有屋，屋中有院，院中有樹，樹上見天，天中有月，不亦快哉！」也納入其中。

我雖沒有這些文學大師的才華，卻有他們所讚的庭院可居，精神上似乎也有了依附。縱橫相比才意識到，這種返璞歸真的寧靜生活其實就是幸福，自己早已身在福中。

事實上，在我所認識的海外華人 朋友中，沒有一家是在市中心的高樓大廈裡買房的，而是不約而同地選擇居住在遠離鬧市的住宅小區，幾乎每家都有這麽一個或大或小的獨家小院。我想，如今他們蝸居在家，大概都和我一樣，一邊躲避病毒，一邊感受著住在自家獨院的「不亦快哉」。